IAB: расходы на поисковую рекламу в США выросли на 19% в 2018 году

В 2018 году в США на поисковую рекламу приходилось 45,1% от совокупных расходов на цифровую рекламу. В 2017 году доля поиска в digital составляла 46%. Об этом свидетельствуют данные нового отчёта IAB.

При этом расходы рекламодателей на поиск продолжают расти. Общая сумма расходов на рекламу в этом канале в прошлом году составила $48,4 млрд, показав рост на 19,2% по сравнению с 2017 годом. В 2017 году был зафиксирован рост на 18% в сравнении с 2016 годом – до $40,6 млрд.

Медийная и видеореклама демонстрируют более высокие темпы роста, чем поисковая – 37,2% и 21,9% соответственно.

Расходы на десктопный поиск остались примерно на том же уровне, а на mobile – упали. Доля поисковой рекламы на десктопах сохраняется на уровне 48%.

На mobile в целом приходилось 65% от расходов на цифровую рекламу в минувшем году – на 56,7% больше, чем в 2017. Расходы на мобильный поиск выросли на 37% в сравнении год к году, но их доля в общих расходах на digital-рекламу сократилась – с 44% в 2017 до 43% в 2018 году.

Доля видеорекламы на мобильных устройствах выросла с 12% до 15%, а расходы на этот формат увеличились на 65,2%. При этом по баннерной и другим форматам digital-рекламы в мобильном сегменте наблюдался спад.

Со всеми данными отчёта IAB можно ознакомиться по ссылке.




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