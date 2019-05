DuckDuckGo хочет заставить сайты учитывать сигнал Do Not Track на законодательном уровне

Эти ограничения будут действовать только в том случае, если пользователь активирует настройку Do Not Track в своём браузере. В настоящее время DNT-технология уже встроена в Chrome , Firefox, Opera , Edge и Internet Explorer.

На данный момент сайты не обязаны учитывать сигнал Do Not Track (DNT), посылаемый браузерами, и могут обходиться с ним по своему усмотрению – следовать ему или игнорировать. Однако в DDG считают, что это неправильно.

Разработчик анонимного поисковика и защитник приватности DuckDuckGo хочет заставить сайты учитывать заданную пользователями настройку Do Not Track («не следить») на законодательном уровне. Соответствующее предложение содержится в законопроекте, получившем название « Do-Not-Track Act of 2019 ».

