DuckDuckGo хочет заставить сайты учитывать сигнал Do Not Track на законодательном уровне
Разработчик анонимного поисковика и защитник приватности DuckDuckGo хочет заставить сайты учитывать заданную пользователями настройку Do Not Track («не следить») на законодательном уровне. Соответствующее предложение содержится в законопроекте, получившем название «
На данный момент сайты не обязаны учитывать сигнал Do Not Track (DNT), посылаемый браузерами, и могут обходиться с ним по своему усмотрению – следовать ему или игнорировать. Однако в DDG считают, что это неправильно.
Законопроект, предложенный компанией, запрещает:
- Использовать отслеживание по умолчанию;
- Использовать отслеживание, выходящие за рамки ожиданий пользователя. Например, у Facebook не должно быть возможности собирать и использовать данные пользователей WhatsApp для рекламы в Instagram.
Эти ограничения будут действовать только в том случае, если пользователь активирует настройку Do Not Track в своём браузере. В настоящее время DNT-технология уже встроена в Chrome, Firefox, Opera, Edge и Internet Explorer.
В целом законопроект охватывает такие важные области, как ответы на DNT-сигналы, включая получение согласия пользователей на сбор их данных и анонимизацию этой информации; прозрачность в том, как будут использоваться эти данные; а также штрафы и другие меры за нарушение установленных правил.
На данный момент этот документ пока далёк от того, чтобы стать законом. Однако эксперты полагают, что инициатива позволит привлечь дополнительное внимание к проблемам онлайн-конфиденциальности, которые и так тревожат Вашингтон.
Напомним, ранее основатель и глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг (Gabriel Weinberg) поддержал идею закона о конфиденциальности в США — аналога европейского GDPR.
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