Поисковик CC Search от Creative Commons вышел из беты

Сервис для поиска бесплатных изображений CC Search, разработанный Creative Commons, вышел из беты. Конечный продукт получил улучшенный дизайн и более релевантные результаты, а пользователи теперь могут искать картинки по базе из более чем 300 млн изображений.

«С эстетической точки зрения вы заметите такие изменения, как более «чистая» главная страница, улучшенная навигация и фильтры, дизайн, приведённый в соответствие с оформлением creativecommons.org, улучшенные варианты атрибуции и более понятные каналы для предоставления обратной связи — как по работе сайта в целом, так и по использованию конкретных изображений», — комментирует запуск директор по продукту и исследованиям Creative Commons Джейн Парк (Jane Park).

Поисковый индекс CC теперь включает:

  • 19 коллекций, полученных через открытые API;
  • произведения искусства из музеев, таких как The Metropolitan Museum of Art;
  • графический дизайн с таких сайтов, как Behance и DeviantArt;
  • фотографии из Flickr;
  • начальный набор 3D-дизайнов от Thingiverse.

Напомним, что бета-версия поисковой системы CC Search была запущена в 2017 году. На тот момент её индекс насчитывал лишь 9,5 млн изображений.

Позже в этом году CC Search начнёт индексировать дополнительные типы контента, имеющего лицензию Creative Commons, включая книги и аудиозаписи.

Разработчики также планируют расширить функциональность поисковой системы, добавив новые фильтры, возможность просмотра подборок без ввода поискового запроса и улучшенный мобильный UX.


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