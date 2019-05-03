Поисковик CC Search от Creative Commons вышел из беты
Сервис для поиска бесплатных изображений
«С эстетической точки зрения вы заметите такие изменения, как более «чистая» главная страница, улучшенная навигация и фильтры, дизайн, приведённый в соответствие с оформлением creativecommons.org, улучшенные варианты атрибуции и более понятные каналы для предоставления обратной связи — как по работе сайта в целом, так и по использованию конкретных изображений», — комментирует запуск директор по продукту и исследованиям Creative Commons Джейн Парк (Jane Park).
Поисковый индекс CC теперь включает:
- 19 коллекций, полученных через открытые API;
- произведения искусства из музеев, таких как The Metropolitan Museum of Art;
- графический дизайн с таких сайтов, как Behance и DeviantArt;
- фотографии из Flickr;
- начальный набор 3D-дизайнов от Thingiverse.
Напомним, что бета-версия поисковой системы CC Search была запущена в 2017 году. На тот момент её индекс насчитывал лишь 9,5 млн изображений.
Позже в этом году CC Search начнёт индексировать дополнительные типы контента, имеющего лицензию Creative Commons, включая книги и аудиозаписи.
Разработчики также планируют расширить функциональность поисковой системы, добавив новые фильтры, возможность просмотра подборок без ввода поискового запроса и улучшенный мобильный UX.
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