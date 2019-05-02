Эрик Шмидт и Дайан Грин покидают совет директоров Alphabet
Холдинг Alphabet, владеющий Google,
Эрик Шмидт останется техническим советником Alphabet. Топ-менеджер состоял в совете директоров компании с марта 2001 года. С июля 2001 по апрель 2011 года он занимал пост генерального директора Google, а с апреля 2011 по январь 2018 – исполнительного президента Alphabet.
Дайан Грин входила в состав правления с января 2012 года. С декабря 2015 она возглавляла облачный бизнес корпорации – Google Cloud. В январе 2019 года она покинула этот пост. По словам Грин, когда она пришла в Google, то планировала покинуть компанию через два года, но задержалась на год дольше.
Напомним, что после ухода Эрика Шмидта в отставку совет директоров Alphabet возглавил бывший ректор Стэнфордского университета Джон Хеннеси (John L. Hennessy).
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