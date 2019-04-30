Квартальные результаты Alphabet не оправдали ожиданий Уолл-стрит
Холдинг Alphabet, владеющий Google,
В отчётном периоде выручка компании составила $36,4 млрд, показав рост на 17% в сравнении год к году. Прибыль за вычетом штрафа Еврокомиссии по делу Google AdSense была равна $6,657 млрд. Из-за штрафа в $1,7 млрд этот показатель упал на 41% в годовом сравнении. Без этих выплат прибыль бы составила $8,3 млрд.
Между тем аналитики Уолл-стрит
Квартальная выручка Google составила $36,17 млрд, что на 16,7% больше, чем годом ранее. Выручка от рекламы достигла $30,72 млрд, а операционная прибыль – $9,325 млрд.
Основными драйверами роста выручки были мобильный поиск и YouTube. Во время конференц-звонка по итогам квартала глава Google Сундар Пичаи также заявил, что более 70% рекламодателей компании используют рекламные продукты на базе ИИ.
Объём платных кликов на ресурсах Google увеличился на 39% в годовом сравнении, но в квартальном сократился на 9%. Этот спад в компании связали с замедлением роста рекламных кликов на YouTube.
Цена за клик по сравнению с прошлым годом упала на 9%, а по сравнению с четвёртым кварталом 2018 года – выросла на 5%.
Расходы на приобретение трафика (TAC) составили $6,86 млрд (22% от рекламной выручки). При этом аналитики ожидали TAC на уровне $7,26 млрд.
Other Bets (непрофильные направления)
Выручка по этому сегменту составила $170 млн, чистый убыток – $868 млн. Доходы были в основном сгенерированы двумя подразделениями: проектом по обеспечению сверхскоростного доступа в интернет Google Fiber и Verily Life Sciences.
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29.04.2019 18:11