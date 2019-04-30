Квартальные результаты Alphabet не оправдали ожиданий Уолл-стрит

Холдинг Alphabet, владеющий Google, огласил финансовые результаты за первый квартал 2019 года.

В отчётном периоде выручка компании составила $36,4 млрд, показав рост на 17% в сравнении год к году. Прибыль за вычетом штрафа Еврокомиссии по делу Google AdSense была равна $6,657 млрд. Из-за штрафа в $1,7 млрд этот показатель упал на 41% в годовом сравнении. Без этих выплат прибыль бы составила $8,3 млрд.

Между тем аналитики Уолл-стрит ожидали выручку на уровне $37,33 млрд. После публикации финотчёта стоимость акций Alphabet на послебиржевых торгах упала на 7,34%.

Google

Квартальная выручка Google составила $36,17 млрд, что на 16,7% больше, чем годом ранее. Выручка от рекламы достигла $30,72 млрд, а операционная прибыль – $9,325 млрд.

Основными драйверами роста выручки были мобильный поиск и YouTube. Во время конференц-звонка по итогам квартала глава Google Сундар Пичаи также заявил, что более 70% рекламодателей компании используют рекламные продукты на базе ИИ.

Объём платных кликов на ресурсах Google увеличился на 39% в годовом сравнении, но в квартальном сократился на 9%. Этот спад в компании связали с замедлением роста рекламных кликов на YouTube.

Цена за клик по сравнению с прошлым годом упала на 9%, а по сравнению с четвёртым кварталом 2018 года – выросла на 5%.

Расходы на приобретение трафика (TAC) составили $6,86 млрд (22% от рекламной выручки). При этом аналитики ожидали TAC на уровне $7,26 млрд.

Other Bets (непрофильные направления)

Выручка по этому сегменту составила $170 млн, чистый убыток – $868 млн. Доходы были в основном сгенерированы двумя подразделениями: проектом по обеспечению сверхскоростного доступа в интернет Google Fiber и Verily Life Sciences.


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