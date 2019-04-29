Bing Ads переименовали в Microsoft Advertising

Microsoft переименовал рекламный сервис Bing Ads в Microsoft Advertising.

Новое название, не сосредоточенное на поисковой системе Bing , показывает, что рекламные решения компании больше не ограничиваются поисковым инвентарём и данными.

В рекламе Microsoft делает основной упор на ИИ и персонализацию.

«В следующем году мы представим ещё больше рекламных продуктов со встроенным ИИ – больше связанных с вашими данными и бизнесом», — заявил вице-президент по Microsoft Advertising Рик ван дер Куй (Rik van der Kooi).

В прошлом году компания запустила рекламную сеть Microsoft Audience Network, а также позволила использовать для таргетинга в ней данные LinkedIn, что расширило спектр доступных возможностей для продвижения.

Согласно последним данным, сервисом Microsoft Advertising пользуются более 500 тыс. рекламодателей.