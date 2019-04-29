Bing Ads переименовали в Microsoft Advertising
Microsoft
Новое название, не сосредоточенное на поисковой системе Bing, показывает, что рекламные решения компании больше не ограничиваются поисковым инвентарём и данными.
В рекламе Microsoft делает основной упор на ИИ и персонализацию.
«В следующем году мы представим ещё больше рекламных продуктов со встроенным ИИ – больше связанных с вашими данными и бизнесом», —
В прошлом году компания запустила рекламную сеть Microsoft Audience Network, а также позволила использовать для таргетинга в ней данные LinkedIn, что расширило спектр доступных возможностей для продвижения.
Согласно последним данным, сервисом Microsoft Advertising пользуются более 500 тыс. рекламодателей.
Напомним, что в июле 2018 года Google по схожим причинам переименовал AdWords в Google Ads. Новое название было призвано отразить новую суть платформы, вышедшей за рамки поисковой рекламы.
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29.04.2019 18:10