Bing Ads переименовали в Microsoft Advertising

Microsoft переименовал рекламный сервис Bing Ads в Microsoft Advertising.

Новое название, не сосредоточенное на поисковой системе Bing, показывает, что рекламные решения компании больше не ограничиваются поисковым инвентарём и данными.

В рекламе Microsoft делает основной упор на ИИ и персонализацию.

«В следующем году мы представим ещё больше рекламных продуктов со встроенным ИИ – больше связанных с вашими данными и бизнесом», — заявил вице-президент по Microsoft Advertising Рик ван дер Куй (Rik van der Kooi).

В прошлом году компания запустила рекламную сеть Microsoft Audience Network, а также позволила использовать для таргетинга в ней данные LinkedIn, что расширило спектр доступных возможностей для продвижения.

Согласно последним данным, сервисом Microsoft Advertising пользуются более 500 тыс. рекламодателей.

Напомним, что в июле 2018 года Google по схожим причинам переименовал AdWords в Google Ads. Новое название было призвано отразить новую суть платформы, вышедшей за рамки поисковой рекламы.


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