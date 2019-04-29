Рид Хоффман, LinkedIn: “Если бы создание стартапов было легким, все бы их делали. Это трудно”

В какой-то момент, и обычно во многих сферах, стартапы, которые я основал или финансировал, сталкиваются с экзистенциальной угрозой. Они будут жить или умрут в зависимости от того, как обернется чрезвычайная ситуация. Команды устают. Команды не поощряются. Команды напуганы. И одна из вещей, которую я сделаю ? это произнесу речь, которая звучит примерно так:, пишут AIN.UA

«Если бы стартапы были легкими, все бы их делали. Это трудно. Но именно эти трудности дают вам шанс изменить мир. Все стартапы проходят через долину теней. Все они: PayPal, LinkedIn, ? вещи, которые я сделал лично, вещи, в которые я инвестировал, Facebook, Airbnb-имеют долины тени. Вы говорите: «Почему мы думали, что это хорошая идея? Мы не знали, что будет эта мина, что будет так трудно,» ? но именно здесь у вас есть возможность проявить героизм, совершить то, чего не сделал никто другой. Изменения в мире, которые отражаются в обществе и изменяют жизни миллионов людей. И вот почему вы встречаетесь с темными днями лицом к лицу, вы объединяетесь, и упорно работаете, чтобы их решить. И это ваш шанс стать героями».

Под словами Хоффмана я представил себе резко растущую оркестровую партитуру. Вот как это применяется ко всем, кто сталкивается с серьезными проблемами.

1. Знайте, что вызов предназначен, чтобы деформировать вашу стойкость

Вот как действует вызов: он изменяет ваш метод работы. Это изматывает вас, выносит страх и сомнение на поверхность. Это может негативно повлиять на ваше мировозрение и действия. Если вы позволите.

Что, если вместо этого вы увидели вызов, как детонатор лучшей версией себя? Наслаждайтесь этим. Напомните себе, что значит бросить вызов. Это значит противодействовать или проверять способности чего-то. Если бы не вызов, мы были бы в режиме повторения и на пути наименьшего сопротивления. Мы не будем оспаривать многое: наши предположения, статус-кво или самих себя. Когда мы становимся лучше ? это подпитывает стойкость.

2. Оставьте свое одиночество

Знайте, что вы не одиноки в том, с чем сталкиваетесь. Вы не одиноки в неуверенности в себе, которую создает ваш монументальный вызов, в том, как он утомляет вас, в том, как вы боитесь мысли о неудаче. Как говорит Хоффман, а также согласно моему опыту: каждый сталкивается с «долиной тени». Я, конечно, испытал «экзистенциальные проблемы» как предприниматель. То, над чем я работал невероятно усердно, привело к неудаче, а не к результату.

Но я извлек из этого урок и чувствую себя лучше для того, чтобы попытаться снова.

Осознание того, что я не один в этой борьбе, придает мне странную, тихую силу.

Поэтому для стойкости объединяйтесь с коллегами в самый темный час. Если вы частный предприниматель, знайте, что вы все еще не одиноки, потому что другие предприниматели чувствуют/чувствовали тоже, что и вы, когда сталкиваются с сложной проблемой.

3. Ответом на «это трудно» будет «это преобразующе»

С чем бы вы не столкнулся ? это тяжело, и не просто так. Вот почему не каждый может это сделать. И если трудно, ? решение должно привести к чему-то значимому. Все незначительные вклады уже были сделаны потому, что это низко висящие плоды. Чем труднее задача, которую нужно решить, тем важнее и слаще будет ее решение.

4. Героические перемены не даются легко

Герой становится героем, убивая зверя, а не прихлопывая комара. Любой рассказчик скажет вам, что герои должны пройти через путешествие. Это основа для многих фильмов ? герой почти достигает верхушки горы, он почти падает вниз, но восстанавливается и все равно выходит победителем. Перед вершинами должны быть долины, иначе не будет героев.

Вы говорите, что работа над сложной задачей, с которой вы сталкиваетесь, вряд ли сделает вас героем. Ошибаетесь. Для кого-то вы будете поклонником. Для того, кто хочет делать то же, что и вы, или что-то в этом роде. Для того, кто хочет преодолеть собственное препятствие.

Спросите себя, если вы сможете преодолеть этот чудовищный вызов, в чьих глазах вы будете героем? Даже если не в ваших, то в их. Это топливо для борьбы.

Так что продолжайте свое путешествие героя, и вы сможете насладиться кинематографическим финалом.