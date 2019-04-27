Airbnb хочет выпустить телешоу для путешественников

Сервис по аренде жилья Airbnb может выйти на рынок видеопроизводства. По данным Reuters, компания в течение трех лет разрабатывает идею о создании нескольких шоу. Их задача — привлечь потенциальных клиентов и мотивировать их больше путешествовать, пишут AIN.UA.

Идеолог нового проекта — сооснователь и CEO Airbnb Брайан Чески. Он хочет создать внутри компании отдельную студию, которая будет занимать выпускать контент. Экономическую целесообразность такого подразделения пока не выносят на первый план. Возможно и сотрудничество с другими площадками.

Инсайдеры сообщают, что в приоритете Airbnb — документальные проекты и шоу с участием пользователей сервиса. В компании эти намерения детально не прокомментировали, но подтвердили, что рассматривают такое направление. Сейчас AirBnB уже владеет одним медиаактивом. Это журнал Airbnbmag, который с мая 2017 года выпускает издательский траст Hearst. Номера выходят раз в два месяца и продается в рознице за $5,99.


Михаил Сапитон, AIN


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