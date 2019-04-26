Google Ads отложил запуск параллельного отслеживания для видеорекламы

Команда Google Ads сообщила об изменениях в планах по запуску параллельного отслеживания для медийной и видеорекламы.

Так, для кампаний в КМС этот метод отслеживания станет доступен c 1 мая 2019 года, как и сообщалось ранее. При этом обязательным он станет с 31 июля 2019 года.

При этом для видеорекламы запуск параллельного отслеживания будет отложен на более поздний срок, чтобы у рекламодателей было больше времени на подготовку к этому изменению. Новую дату в компании назовут позже.

Напомним, что Google уже не в первый раз переносит запуск. Изначально предполагалось, что этот метод будет внедрён для всех аккаунтов 30 октября 2018 года.

В сентябре Google Ads перенёс этот срок для кампаний в КМС и видеорекламы на 1 марта 2019 года. А в феврале — на 1 мая.

Параллельное отслеживание позволяет быстрее загружать целевую страницу и снижает вероятность того, что пользователи уйдут, не дождавшись окончания загрузки. Этот метод был впервые представлен Google в октябре 2017 года.


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