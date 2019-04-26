Google Ads отложил запуск параллельного отслеживания для видеорекламы
Команда Google Ads
Так, для кампаний в КМС этот метод отслеживания станет доступен c 1 мая 2019 года, как и сообщалось ранее. При этом обязательным он станет с 31 июля 2019 года.
При этом для видеорекламы запуск параллельного отслеживания будет отложен на более поздний срок, чтобы у рекламодателей было больше времени на подготовку к этому изменению. Новую дату в компании назовут позже.
Напомним, что Google уже не в первый раз переносит запуск. Изначально предполагалось, что этот метод будет внедрён для всех аккаунтов 30 октября 2018 года.
В сентябре Google Ads перенёс этот срок для кампаний в КМС и видеорекламы на 1 марта 2019 года. А в феврале — на 1 мая.
Параллельное отслеживание позволяет быстрее загружать целевую страницу и снижает вероятность того, что пользователи уйдут, не дождавшись окончания загрузки. Этот метод был впервые представлен Google в октябре 2017 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.