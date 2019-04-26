«No-click поведение» и другие результаты из опроса среди пользователей Google

Новое исследование от компании Path Interactive показало , что органические результаты поиска в Google по-прежнему привлекают основное внимание пользователей. При этом более молодые люди больше полагаются на готовые ответы и панели знаний, но редко переходят по ссылкам в них. Этот феномен эксперты назвали «результаты без кликов» и данный тренд беспокоит многих владельцев сайтов.

В ходе исследования был проведён опрос 1400 пользователей из разных стран (72% из США), чтобы выяснить, как они взаимодействуют с разными компонентами SERP Google . Возраст респондентов составлял от 13 до 70+ лет, большинство из них назвали себя «в некоторой степени технически подкованными».

Согласно результатам опроса, пользователи, что вполне ожидаемо, отдают предпочтение органическим результатам. Об этом заявили 72% респондентов, а 47% отметили, что никогда или очень редко кликают на рекламу. Ещё 19% сказали, что переходят по рекламным и органическим ссылкам одинаково часто.

Более старшие пользователи склонны просматривать больше результатов и не ограничиваться ТОПом выдачи. При этом, что несколько парадоксально, они испытывают меньше негатива по отношению к рекламе.

Если в выдаче присутствуют блоки с ответами, то более молодые пользователи более склонны демонстрировать «no-click» поведение. Между тем пользователи старшего возраста чаще ищут другую информацию из органических ссылок, не ограничиваясь готовыми ответами. При этом 72,5% всех респондентов считают такие блоки заслуживающими доверия – полностью или частично.

Что касается панелей выдачи Сети знаний, то тут результаты были похожими. Подавляющее большинство (92,1%) пользователей смотрят на эти результаты. Из них 55% также просматривают другие ссылки, а 37% – завершают на этом свой поиск (ещё один сценарий «no-click» поведения).

Похожая ситуация наблюдается в отношении расширенных результатов. Только здесь лишь 14% пользователей прекращают поиск на этом. Ещё 43% респондентов используют расширенные результаты вместо с другой информацией на странице, а 33% игнорируют их и фокусируются на более традиционных органических ссылках.

На вопрос, есть ли у них какие-либо претензии к Google , 25% респондентов ответили отрицательно. Оставшиеся 75% выбрали несколько ответов:

Слишком большое количество рекламы (24,1%)

Приоритет информации от крупных корпораций (что затрудняет конкуренцию и появление в результатах поиска для малого бизнеса) (20,8%)

Слишком большое количество собственных блоков или информации (предпочитают обычные «синие ссылки») (17,3%)

Не нравятся будущие последствия от взаимодействия с контентом Google (7,5%)

(7,5%) Некачественные результаты, неточные или предвзятые (5,5%)

В целом результаты исследования предоставляют дополнительные аргументы для тех критиков, которые утверждают, что блоки с ответами, панели знаний и структурированный контент препятствуют переходам на сайты. С другой стороны, исследование всё же не даёт полной картины поведения пользователей, которое становится всё более разнообразным по мере развития SERP.