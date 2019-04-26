Дневная аудитория Facebook Stories превысила 500 млн пользователей

На конец марта дневная аудитория Facebook Stories превысила 500 млн пользователей, что на 200 млн больше, чем было в сентябре. Об этом заявила операционный директор Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg) во время телефонной конференции по итогам первого квартала 2019 года.

Сандберг также рассказала, что этот формат пользуется растущей популярностью среди рекламодателей:

«На In-feed объявления в Facebook и Instagram приходится львиная доля нашего бизнеса сегодня. Мы ожидаем, что в будущем этот тренд продолжится, но “истории” становятся всё более важной возможностью для роста».

По словам Сандберг, этот формат уже используют более 3 млн рекламодателей для достижения пользователей в Facebook, Messenger и Instagram, а показы Stories Ads были крупнейшим фактором, повлиявшим на рост объёма показов в целом в первом квартале 2019 года.

Столь быстрый переход рекламодателей к этому формату вызвал снижение средней цены за объявление, поскольку Stories Ads стоят дешевле, чем in-feed объявления.

Согласно Сандберг, стремительный рост Stories Ads отчасти был вызван тем, что компания активно побуждает рекламодателей их использовать.

Глава Facebook Марк Цукерберг в свою очередь заявил, что «истории» наряду с сообщениями и небольшими группами – это самые быстрорастущие области в онлайн-общении.

Напомним, что Facebook выделил $3 млрд из своей выручки за первый квартал на ожидаемый штраф от Федеральной торговой комиссии США. В результате этого шага прибыль компании упала на 51% в годовом сравнении.


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