Закон об украинском языке: что нужно сделать владельцам сайтов

25 апреля парламент 278 голосами поддержал в целом закон о функционировании украинского языка как государственного. Для владельцев сайтов и блогов, продающих товары или услуги (а также для медиа) это означает, что нужно перевести их на украинский язык, если этой языковой версии у сайта еще нет. Редакция AIN.UA спросила у переводчиков, SEO-специалистов и юристов о том, как переводить сайты, сколько это может стоить, как при переходе не потерять трафик и позиции в поиске, и какие санкции предусмотрены за нарушение этого закона. , пишут AIN.UA

Юрий Цверкун, основатель переводческой компании «Профпереклад»

Есть переходной период в полтора года. Если говорим об интернет-бизнесе, это время можно потратить на перевод пользовательского интерфейса, веб-сайта, приложения. Также на украинском должна быть коммуникация с заказчиками, коммуникация на мероприятиях. Нужно перевести сайт и все инструменты коммуникации с юзерами: имейл-рассылки, сервисные сообщения, рекламу, общение в мессенджерах, подписки.

В законе есть важная норма о том, что объем информации на украинском языке должен быть не меньше, чем на русском. Это значит, что если сейчас напрячься и все перевести на украинский, но перестать обновлять этот перевод, толку не будет.

Над чем бы я сейчас работал? Автоматизация процессов. Если у вас, грубо говоря, сайт на русском, вам придется его вести и на украинском, поэтому нужно заниматься работой с программистами по автоматизации и упрощению процесса перевода. Как это сделать? Варианта два: либо переводите своими силами, т.е. берете в штат украинского переводчика, либо привлекаете кого-то извне, это может быть фрилансер или переводческая компания.

Об объемах:

Нюанс в том, что за рабочий день один человек может перевести примерно 2500-3000 слов, не очень много. Но если это «вкусный» контент, и нужно включать мозг, чтобы сделать перевод сочным, единственный рабочий вариант: привлекать классного филолога. Нужно учитывать, что в стране литературным украинским хорошо владеет не так много людей, у нас больше классных переводчиков на английский, чем на украинский. Также отмечу, что если речь идет об очень больших объемах текста, не очень критичного для сайта, в паре «русский-украинский» неплохо работает Google Translate. Его можно прикрутить через API, но там бывают откровенные глупости и его нужно перечитывать, придется взять корректора. Редактор или корректор в среднем на фултайме может вычитать в 4-5 раз больше: 15 000-20 000 слов в день.

О ценах:

Касательно стоимости: разброс цен на рынке большой. Среди переводческих компаний большой демпинг по этой языковой паре. Некоторые компании даже продают человеческий перевод, а на самом деле — отредактированный машинный. Качественный человеческий перевод стоит от 50 до 60 копеек за слово. Для текста в 5000 знаков (примерно 700 слов) — это 350 грн. Я бы не очень рекомендовал обращаться в бюро переводов — на нем много фрода и мало классных исполнителей. Найти хорошего переводчика на украинский — тот еще адов челлендж, воронка большая на входе и узкая на выходе.

Что делать владельцам интернет-сайтов?

Первое, что бы я посоветовал, это:

Определиться с воркфлоу: переводчик прямо в админке на сайте переводит на украинский, или админка отправляет русские тексты, переводчик переводит и отсылает их обратно, т.е. как будет происходить обмен контентом для перевода. Это нужно автоматизировать, вручную вы устанете это делать.

Определить, какой текст важный, какой — для галочки. Если у вас есть репутационные продающие сочные тексты, которые должны быть донельзя «співучим», его важно отдать на перевод людям, причем идеальные кандидатуры — граммар-наци, люди, которые искренне любят язык. Неважный текст можно отдать на машинный перевод с редактурой, совсем неважный – на машинный без редактуры.

Как проверять уровень специалистов? Можно обратиться к профессиональному филологу украинского языка и попросить его разработать тесты. Тестировать, давая текст на перевод — очень ресурсозатратно. Оптимально: тесты вроде «Выбрать лучший вариант перевода данного предложения», заточенные под заковыристые нюансы языка.

Есть специальный переводческий софт, который накапливает память перевода (к примеру, тот же Trados). Чем больше текста переводится с его помощью, тем больше готовых слов и словосочетаний помнит программа и автоматом предлагает в текст.

Дмитрий Гадомский, адвокат, партнер Axon Partners

Давайте разберемся, как языковой закон повлияет на IT.

На разработчиков

Пользовательский интерфейс на программах, которые планируют продавать в Украине, должен быть на государственном языке или на официальных языках ЕС . Вроде нестрашно, готовимся платить копирайтерам, переводчикам, делаем дополнительную работу: дольше и дороже.

Для разработчиков, которые работают с госучреждениями

Делаем так, чтобы все они использовали только украиноязычные продукты (сайты, софт, что угодно). И это полностью обоснованно. Если уж делаем что-то «gov.ua» – то печемся о самобытности нации.

Для реселлеров

Если продаем в Украине иностранную технику, софт в ней должен быть только с украиноязычным пользовательским интерфейсом.

Для собственников сайтов

Все интернет-ресурсы, которые предоставляют услуги в Украине, должны говорить на государственном языке. По умолчанию страницы должны загружаться на украинском. Сайт может иметь опцию выбора дополнительного языка, но только как альтернативу. Наполнение сайтов на украинском языке должно на 100% соответствовать другим языкам сайта.

Самое интересное в том, что это же правило распространяется и на страницы компаний в социальных сетях. С Facebook – понятно, а вот как языковой инспектор будет смотреть на LinkedIn или AngelList – предусмотреть сложно.

Все это может вызвать негодование, ведь выглядит так, что государство планирует зарегулировать не только частный бизнес, но и суверенное веб-пространство. Еще чуть-чуть и перейдем к санкциям.

Для собственников интернет-магазинов

Возьмем интернет-магазин Х, который по своему объему и контенту похож на, скажем, Stylus. Услуги магазин предоставляет только на русском. С принятием закона он должен перевести все свои страницы, включая описания товаров, на государственный язык. Обойдется это примерно в 2-3 месяца работы копирайтера/переводчика и программистов.

Об ответственности

Государственная служба по вопросам прав потребителей может выдать предписание о нарушении требований закона и наложить штраф в размере 5100-6800. Если предписание не будет выполнено, нарушитель заплатит штраф в размере 340 грн.

Упражнение

Предлагаю задачку. Представим, что магазин Х не предоставляет данные о товарах на государственном языке. Как поступит интернет-магазин Х после принятия закона?

Приведет в соответствие с ним сайт (от 70 000 грн). Подождет, пока придет проверка, и заплатит штраф (5100-6800 грн). Подождет проверку и не выполнит условий предписания (340 грн).

Елена Воскобойник, SEO-специалист агентства интернет-маркетинга Netpeak

Конечно, создание новой языковой версии — это затраты. С другой стороны — украинская версия увеличивает объем поисковых запросов, по которым ранжируется сайт, а значит и охват среди пользователей, использующих украинский язык при поиске. Если сделать все технически правильно, то можно не только не потерять трафик, но и в перспективе получить дополнительный. Да, на время возможно небольшое изменение трафика в меньшую сторону, но со временем все вернется.

Есть различные способы реализации мультиязычности, но главное учесть следующие важные принципы:

Сохраниться должны все языковые версии, нельзя просто перевести сайт.

Разные языковые версии должны находиться на разных URL, например: netpeak.ua – украиноязычная, netpeak.ua/ru/ — русскоязычная.

Если при реализации языковых версий изменятся URL русскоязычной, возможно, придется настроить редиректы (в зависимости от реализации). При переводе не забыть о теге title, мета-теге description, заголовке h1.

Не забыть сообщить Google о том, что сайт теперь мультиязычный, с помощью тега <link rel=”alternate” hreflang=”xx-YY” href=”URL” />.

Открытым остается вопрос по сайтам украинских СМИ у которых до этого не было украиноязычной версии, либо она не соответствовала новым нормам закона. Нужно ли им полностью переводить контент, который накапливался годами? Скорее всего нет, так как законы обратной силы не имеет. Поэтому СМИ должны начинать издавать только новый материал на украинском и на любом другом иностранном языке при необходимости. Т.е. онлайн СМИ точно так же придется сделать украинскую версию сайта, ее настройку, отображение при прямом заходе пользователя и постепенно наполнять контентом, адаптируя его под разные языки.

Привести сайты в соответствие к нормам закона нужно в течение 18 месяцев с момента вступления закона в силу, так что время еще есть.

Марина Кислощаева, юрист практики управления конфликтами Juscutum

Принятие языкового закона несет определенные изменения для бизнеса. Новые

требования включают в себя обязательство обслуживать потребителей на украинском языке.

Украинский язык будет являться основным для проведения культурных и спортивных мероприятий, рекламы продукции, размещения информации на сайтах и в мобильных приложениях. Изменения затронут и договорную часть деятельности, все лицензионные соглашения, контракты и публичные оферты для пользователей должны быть на украинском.

Закон предусматривает и механизм привлечения к ответственности компаний, если они не учтут изменения. За нарушение положений закона грозит административная ответственность.