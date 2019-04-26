Slack анонсировал календари в каналах и ответы через email

Корпоративный мессенджер Slack анонсировал несколько новых функций, включая возможность отвечать на сообщения через электронную почту, календари в каналах и расширенный поиск.

Ответы через почту

Email-ответы на личные сообщения и упоминания в каналах станут доступны всем пользователям летом этого года. Новая функция будет полезна для новых сотрудников, у которых пока нет доступа к Slack. Она также будет удобна тем пользователям, которые предпочитают вести всю переписку через электронную почту.

Расширенный поиск

Разработчики улучшили поиск в Slack, чтобы пользователям было ещё проще переключаться между каналами, личными сообщениями и документами.

В скором времени несложная комбинация клавиш («? + k» на Mac и «ctrl + k» на Windows/Linux) станет универсальной навигацией по Slack. С её помощью пользователи смогут:

  • Находить список непрочитанных сообщений в каналах и личных сообщениях;
  • Быстро переходить к каналам, документам и людям, с которыми они регулярно работают;
  • Искать по архивам и быстро находить те обсуждения и материалы, на которые нужно сослаться.

Календари в каналах и другие новшества

Теперь календарь команды будет доступен в основном канале наряду с прикреплёнными документами и списком участников.

Ещё одна полезная функция – это подсказки по встречам. Система научилась распознавать, когда в личных сообщениях пользователи говорят о таких вещах, и будет предлагать им создавать встречи.

Карточки для видеоконференций в календаре также получили обновление. Теперь при запуске видеозвонка из Zoom, Hangouts или WebEx на карточках будут отображаться иконки участников совещания, а также повестка дня и соответствующие файлы.

Наконец, Slack также объявил о запуске общих каналов для корпоративного сервиса Enterprise Grid, позволяющего присоединяться к мессенджеру организациям, а не отдельным командам.

Как и общие каналы для платных пользователей, запущенные в 2017 году, общие каналы для Enterprise Grid позволяют подключить только 2 организации. Бета-версия этой функциональности станет доступна этим летом.

Напомним, что в январе мессенджер Slack обновил логотип. Изменения коснулись как веб-версии, так и приложений. А в мае прошлого года сервис представил новую функцию Actions, упрощающую работу с проектами.


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