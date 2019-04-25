На Prozorro заработал государственный интернет-магазин в тестовом режиме

Весь процесс закупок будет похож на заказы через Amazon.

На Prozorro заработал государственный интернет-магазин в тестовом режиме
Фото: picjumbo.com

25 апреля система Prozorro представила пилотный проект по E-каталогов. Теперь государственные заказчики смогут отдельные лекарства и медицинские препараты покупать как в обычном интернет-магазине. Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.

Весь процесс закупок будет похож на заказы через Amazon. У заказчика будет возможность просмотреть ценовые предложения и выбрать нужный товар. В свою очередь поставщик его отправит. При этом отчет по результатам закупки система сформирует автоматически.

Для участия в таких тендерах достаточно будет пройти квалификацию товара, попасть в каталог и ждать заказ. Отмечено, что электронные каталоги будут распространяться только на закупки до 200 000 гривен.

Сообщается, что в государственном интернет-магазине можно будет купить самые популярные среди государственных заказчиков товары: некоторые лекарства, шприцы, перчатки и другие фармацевтические изделия, а также бумагу, товары для печати и компьютерное оборудование.

За закупки фармпродукции будет отвечать государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Остальными закупками будет заниматься государственное учреждение "Профессиональные закупки".

"Внедрение Е-каталогов - еще один шаг к эффективным и прозрачным закупкам. Это своеобразный Amazon для государственных закупок. Шприцы, бинты, другие медицинские изделия и лекарства можно будет заказать онлайн - по адекватной цене, проверенным качеством и с минимальной административной нагрузкой. Пилотный проект поможет изучить рынок и потребности медучреждений, и наконец, урегулировать этот элемент закупок ", - отметила и.о. Министра здравоохранения Украины, доктор Ульяна Супрун.

В рамках пилотного проекта, поставки будут происходить пока только для киевских заказчиков. После тестирования и анализа работы этого инструмента, электронные каталоги будут доработаны, а перечень товаров и география заказчиков расширены.

Отмечено, что при разработке государственного электронного магазина, эксперты исследовали опыт ведущих стран, имеющих подобный функционал, в частности Великобритании, Португалии, Австрии, Дании, Италии.

Напомним, 22 апреля 2019 года Государственная служба геологии и недр Украины продала через систему "Прозорро.Продажи" семь месторождений за 143 млн гривен при стартовой цене 100 млн гривен. Самым дорогим лотом оказалось Пержанское месторождение бериллиевых руд. Оно досталось "Пержанской рудной компании" за 76 млн гривен при стартовой цене 60,91 млн гривен.


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