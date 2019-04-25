Facebook отложил $3 млрд от выручки за первый квартал на штраф от FTC
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Предполагается, что регулятор может озвучить своё решение по делу Facebook позже в этом году. В компании оценили возможный штраф в $3-5 млрд.
«В первом квартале 2019 года мы оценили возможный ущерб и отразили отчисление в размере $3 млрд в связи расследованием FTC в отношении нашей платформы… По нашим оценкам, убыток по этому вопросу может составить от $3 млрд до $5 млрд. Пока этот вопрос остаётся нерешённым, и никаких гарантий касательно сроков или условий по окончательному решению быть не может», — отметили в компании.
Ожидаемый штраф негативно отразился на прибыли Facebook. По итогам квартала она упала на 51% – до $2,429 млрд против $4,988 годом ранее.
Несмотря на это, Facebook продолжает расти, а финансовые показатели компании в очередной раз превысили ожидания аналитиков, если не учитывать предстоящий штраф и связанные с этим убытки.
За последние три месяца дневная аудитория выросла на 8% в годовом сравнении – до 1,56 млрд. Ежемесячная аудитория увеличилась на те же 8% — до 2,38 млрд.
Кроме того, Facebook теперь выделяет тех людей, которые ежемесячно использовали хотя бы одно приложение из экосистемы компании – Facebook, WhatsApp, Instagram или Messenger. В первом квартале 2019 года таких пользователей было 2,7 млрд. В дневном разрезе эта цифра составляет 2,1 млрд.
В Facebook также отметили, что в настоящее время 93% рекламной выручки компании приходятся на мобильные приложения.
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Internet и сети
25.04.2019 20:48