Google обновил мобильный интерфейс Custom Search

Система пользовательского поиска Google (Custom Search) получила обновлённый мобильный интерфейс.

Среди основных нововведений – новое оформление поисковой строки, увеличенный размер миниатюр изображений в результатах поиска и упрощённая пагинация.

Старая (слева) и новая (справа) версии UI:

Большинство из этих изменений затронут только мобильные устройства, но некоторые также коснутся и десктопов:

При желании изменения в мобильной версии можно отключить, переведя атрибут «mobileLayout» поискового элемента в состояние «disabled».