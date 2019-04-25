Google обновил мобильный интерфейс Custom Search
Система пользовательского поиска Google (Custom Search)
Среди основных нововведений – новое оформление поисковой строки, увеличенный размер миниатюр изображений в результатах поиска и упрощённая пагинация.
Старая (слева) и новая (справа) версии UI:
Большинство из этих изменений затронут только мобильные устройства, но некоторые также коснутся и десктопов:
При желании изменения в мобильной версии можно отключить, переведя атрибут «mobileLayout» поискового элемента в состояние «disabled».
Напомним, что Google Custom Search — сервис Google, который позволяет внедрить поисковую функциональность на сайты. Более подробная информация об этой системе доступна в
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