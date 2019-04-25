Netflix займет $2 млрд. Компании не хватает денег на производство контента
Netflix займет $2 млрд через продажу необеспеченных векселей в долларах и евро. Об этом сообщает TechCrunch, ссылаясь на заявление компании, пишут
Средства сервис планирует потратить на производство и приобретение контента, а также другие расходы. TechCrunch отмечает, что Netfix инвестирует много денег в создание контента, чтобы привлекать новых пользователей — компания верит, что такая стратегия даст результат в будущем.
В 2019 году компания планирует потратить на это около $15 млрд. При этом дефицит свободного денежного потока составит примерно $3,5 млрд. Вместе с этим долгом Netflix суммарно должен уже $12,3 млрд.
СМИ подчеркивают, что на такой шаг компания идет из-за активных действий со стороны конкурентов. Недавно свои стриминговые платформы запустили Apple (Apple TV+), Disney (Disney+) и WarnerMedia.
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