54% пользователей купили товар сразу после того, как увидели его в Instagram

Facebook поделился результатами исследования, призванного выяснить, как пользователи Instagram взаимодействуют с брендами и как это влияет на продажи компаний. В опросе приняли участие 21 000 человек.

Исследование Facebook состоит из двух частей и охватывает пользователей из 13 стран (Аргентины, США, Великобритании, Австралии, Бразилии, Германии, Франции, Канады, Индии, Италии, Кореи, Турции и Японии.

Полученные результаты показали, что взаимодействие брендов с пользователями обеспечивает продажи. Так, 54% респондентов заявили, что совершили покупку в момент просмотра или сразу после того, как увидели товар или услугу в Instagram. А 87% опрошенных ответили, что предприняли какое-то действие после просмотра информации о товаре в Instagram. Это значит, что хотя они сразу не купили товар, но, возможно, запланировали это действие на будущее.

«Исследование показало, что люди используют Instagram на каждом этапе пути к покупке и каждый из этих моментов предлагает вам возможности для продвижения пользователей по воронке продаж», — отмечают авторы отчёта.

При этом 53% респондентов заявили, что контент от брендов, на которых они подписаны, настолько хорош, что они готовы следить за их обновлениями только ради контента.

Что касается самих публикаций, то пользователи отдают предпочтение аутентичным материалам перед теми, что прекрасно сделаны.

«Поэтому не нужно слишком долго думать над креативом или стремиться к совершенству. Просто убедитесь, что ваш контент способен захватить и удержать внимание пользователей», — говорится в отчёте.

Что касается рекламы, то компания рекомендует использовать объявления, похожие на те типы контента, которые нравятся пользователям. Например, рекламу в Stories.

В целом при работе с аудиторией Instagram Facebook советует поддерживать баланс между профессионализмом и аутентичностью.

Напомним, что по данным HubSpot, самым вовлекающим форматом постов в Instagram являются видео.


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