Акции Twitter выросли на 15% на фоне финотчёта за первый квартал
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Квартальная выручка Twitter составила $787 млн, показав рост на 18% в сравнении год к году. Чистая прибыль достигла $191 млн, а прибыль из расчёта на акцию – $0,25.
Аналитики
Сам Twitter ожидал выручку между $715-775 млн, а операционную прибыль – $5-35 млн.
При этом ежемесячная активная аудитория (MAU) остаётся проблемным вопросом для компании. В первом квартале 2019 года этот показатель составил 330 млн человек, что на 6 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 9 млн больше, чем в предыдущем квартале.
Стоит отметить, что это последний отчёт, когда Twitter сообщает данные по MAU. Начиная со следующего квартала, компания вместо этого будет предоставлять данные по «mDAU» — монетизируемой дневной аудитории, что, как утверждается, даёт более точное представление о росте бизнеса.
На фоне публикации финотчёта стоимость акций Twitter
Напомним, что Twitter впервые за свою историю получил прибыль в четвёртом квартале 2017 года. Чтобы перейти точку безубыточности компании понадобилось 12 лет.
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