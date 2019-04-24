Акции Twitter выросли на 15% на фоне финотчёта за первый квартал

Сервис микроблогов Twitter огласил финансовые результаты за первый квартал 2019 года. В отчётном периоде и выручка, и прибыль компании превысили ожидания рынка.

Квартальная выручка Twitter составила $787 млн, показав рост на 18% в сравнении год к году. Чистая прибыль достигла $191 млн, а прибыль из расчёта на акцию – $0,25.

Аналитики прогнозировали выручку на уровне $775 млн (в диапазоне от $742 млн до $815 млн), а прибыль – $0,15 ($0,10-0,20).

Сам Twitter ожидал выручку между $715-775 млн, а операционную прибыль – $5-35 млн.

При этом ежемесячная активная аудитория (MAU) остаётся проблемным вопросом для компании. В первом квартале 2019 года этот показатель составил 330 млн человек, что на 6 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 9 млн больше, чем в предыдущем квартале.

Стоит отметить, что это последний отчёт, когда Twitter сообщает данные по MAU. Начиная со следующего квартала, компания вместо этого будет предоставлять данные по «mDAU» — монетизируемой дневной аудитории, что, как утверждается, даёт более точное представление о росте бизнеса.

На фоне публикации финотчёта стоимость акций Twitter выросла на 15%.

Напомним, что Twitter впервые за свою историю получил прибыль в четвёртом квартале 2017 года. Чтобы перейти точку безубыточности компании понадобилось 12 лет.


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