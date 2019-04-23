Организаторы массовых протестов в Google обвинили компанию в репрессиях
Двое из семи сотрудников Google, организовавших массовую акцию протеста Google Walkout в ноябре, заявили, что после этого подверглись репрессиям. Об этом
Так, Мередит Уиттакер (Meredith Whittaker) после акции, призванной изменить отношение Google к харассменту и другим злоупотреблениям, было заявлено, что её роль в компании будет «сильно изменена». Клэр Стэплтон (Claire Stapleton) пообещали понижение в должности.
Обе девушки отметили, что они не единственные, кто подвергся репрессиям, поэтому они планируют собрать больше таких историй и определить дальнейшие шаги с коллегами.
По данным Wired, Стэплтон узнала о понижении спустя несколько месяцев после протестов. Когда она довела проблему до HR-отдела, то обстановка стала ещё более враждебной. Однако, когда она наняла юриста, её понижение было отменено.
В апреле Google распустил совет по этике ИИ, а Уиттакер было сказано, что если она хочет остаться в компании, то должна прекратить свою работу над этим вопросом, включая уход из AI Now Institute, сооснователем которого она является.
В письме, опубликованном Wired, обе активистки заявляют, что Google имеет привычку наказывать и притеснять работников.
«У Google есть культура репрессий, которая слишком часто работает, чтобы заставить замолчать женщин, «цветных» людей и гендерные меньшинства», — говорится в письме.
Чтобы решить эту проблему, Уиттакер и Стэплтон организовывают очередную акцию – Retaliation Town Hall. Мероприятие будет транслироваться другим сотрудникам в прямом эфире в пятницу 26 апреля. Пока рано говорить, планируется ли очередной марш протеста. Однако уже заметен тренд, состоящий в том, что сотрудники Google продолжают публично высказывать своё недовольство в адрес компании.
Напомним, что 1 ноября сотрудники Google по всему миру вышли из офисов компании в знак протеста против того, как руководство корпорации обходится с противоправным сексуальным поведением. В акции приняли участие более 1500 человек, преимущественно женщины.
Глава Google Сундар Пичаи в публичном комментарии заявил, что активисты выдвинули конструктивные предложения и компания обязательно их рассмотрит.
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23.04.2019 15:08