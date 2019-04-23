87% потребителей доверяют пользовательскому контенту больше, чем прямой рекламе бренда

Пользовательский контент получил широкое распространение в связи со стремительным ростом социальных сетей. Пользователи предпочитают выкладывать фотографии, видео, тем самым создавая ни что иное, как нативную рекламу, которая напрямую влияет на восприятие товара или услуги.

По статистике Globlee, 87% потребителей доверяют отзывам и рекомендациям родственников и друзей, которые ранее взаимодействовали с брендом и только 65% полагаются на мнение блоггеров и медийных лиц, которые продвигают бренд. 

Отзывы клиентов заслуживают доверия в 12 раз больше, чем маркетинговые активности и прямая реклама, созданная брендом:

По результатам исследования 75% покупателей ищут отзывы, прежде чем совершить покупку или выбрать услугу. 

85% потребителей считают визуальный UGC более влиятельным, чем постановочные фотографии и видео.

Из всего времени, проводимого в социальных сетях, поколение миллениалов тратит 30% именно на просмотр UGC. 

48% клиентов говорят, что UGC — отличный способ открыть для себя новые продукты.

41% потребителей признались, что готовы приобрести товар, ознакомившись всего лишь с двумя отзывами. 

Миллениалы, которые не часто отдают свое предпочтение традиционным СМИ считают, UGC на 35% более запоминающимся.

92% потребителей доверяют сарафанному радио больше, чем любой другой рекламе, а размещение пользовательского контента непосредственно на страницах продукта повышает конверсию до 64%:

Другие результаты исследования:

  • Видео, созданные пользователями на YouTube, получают в 10 раз больше просмотров, чем контент, созданный и загруженный брендом.
  • 25% результатов поиска по 20 крупнейшим брендам мира — это ссылки на пользовательский контент.
  • 86% признают, что пользовательский контент, как правило, является хорошим показателем качества бренда или услуги.
  • Размещение отзывов клиентов на странице продукта увеличивает количество просмотров страниц на 10% всего за два дня.
  • 51% говорят, что пользовательский контент от незнакомцев, скорее всего, повлияет на их решения о покупке, чем рекомендации от друзей, семьи и коллег.
  • 71% клиентов согласны с тем, что пользовательские обзоры позволяют им чувствовать себя в большей безопасности при принятии решения о покупке.

Вывод:

Люди доверяют другим людям больше, чем самому бренду. Благодаря UGC они получают достоверные рекомендации от таких же пользователей, как и они сами. Social proof мгновенно позиционирует бренд как более надежный.

С увеличением использования социальных сетей, миллениалы больше полагаются на UGC, чем любое предыдущее поколение. Поскольку скоро они станут поколением с наибольшей покупательной способностью, почему бы не стать на их сторону?


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинский стартап AxDraft привлек $1,1 млн инвестиций с оценкой $10 млнУкраинский стартап AxDraft привлек $1,1 млн инвестиций с оценкой $10 млн
Компания Zoom провела успешное IPO, ее капитализация — $16 млрд. На чем она зарабатываетКомпания Zoom провела успешное IPO, ее капитализация — $16 млрд. На чем она зарабатывает
Facebook представил новую стратегию управления ставкамиFacebook представил новую стратегию управления ставками
Facebook «ненамеренно» сохранил email-контакты 1,5 млн пользователейFacebook «ненамеренно» сохранил email-контакты 1,5 млн пользователей
В коде Instagram обнаружена функция, позволяющая скрывать лайкиВ коде Instagram обнаружена функция, позволяющая скрывать лайки
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook ещё больше ограничил таргетинг для рекламы жилья, вакансий и кредитовFacebook ещё больше ограничил таргетинг для рекламы жилья, вакансий и кредитов
Google подтвердил, что больше не поддерживает rel=next/prevGoogle подтвердил, что больше не поддерживает rel=next/prev
Google выяснил, что недоплачивает больше мужчинам, чем женщинамGoogle выяснил, что недоплачивает больше мужчинам, чем женщинам
Google Ads добавил больше текста в объявления только с номером телефонаGoogle Ads добавил больше текста в объявления только с номером телефона
Facebook даст компаниям больше способов для взаимодействия с клиентамиFacebook даст компаниям больше способов для взаимодействия с клиентами
Gmail теперь блокирует на 100 млн больше спам-сообщений в день с помощью ИИGmail теперь блокирует на 100 млн больше спам-сообщений в день с помощью ИИ
Джон Мюллер: отклонение ссылок может помочь Google больше доверять другим ссылкам на сайтДжон Мюллер: отклонение ссылок может помочь Google больше доверять другим ссылкам на сайт
Microsoft больше не видит Cortana в качестве конкурента Google Assistant и AlexaMicrosoft больше не видит Cortana в качестве конкурента Google Assistant и Alexa
Google больше не поддерживает Unicode в локальной выдачеGoogle больше не поддерживает Unicode в локальной выдаче
Facebook возглавил список компаний, которым меньше всего доверяют пользователиFacebook возглавил список компаний, которым меньше всего доверяют пользователи
Последние новости
Подгружаем последние новости