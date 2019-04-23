87% потребителей доверяют пользовательскому контенту больше, чем прямой рекламе бренда

Пользовательский контент получил широкое распространение в связи со стремительным ростом социальных сетей. Пользователи предпочитают выкладывать фотографии, видео, тем самым создавая ни что иное, как нативную рекламу, которая напрямую влияет на восприятие товара или услуги.

По статистике Globlee, 87% потребителей доверяют отзывам и рекомендациям родственников и друзей, которые ранее взаимодействовали с брендом и только 65% полагаются на мнение блоггеров и медийных лиц, которые продвигают бренд.

Отзывы клиентов заслуживают доверия в 12 раз больше, чем маркетинговые активности и прямая реклама, созданная брендом:

По результатам исследования 75% покупателей ищут отзывы, прежде чем совершить покупку или выбрать услугу.

85% потребителей считают визуальный UGC более влиятельным, чем постановочные фотографии и видео.

Из всего времени, проводимого в социальных сетях, поколение миллениалов тратит 30% именно на просмотр UGC.

48% клиентов говорят, что UGC — отличный способ открыть для себя новые продукты.

41% потребителей признались, что готовы приобрести товар, ознакомившись всего лишь с двумя отзывами.

Миллениалы, которые не часто отдают свое предпочтение традиционным СМИ считают, UGC на 35% более запоминающимся.

92% потребителей доверяют сарафанному радио больше, чем любой другой рекламе, а размещение пользовательского контента непосредственно на страницах продукта повышает конверсию до 64%:

Другие результаты исследования:

Видео, созданные пользователями на YouTube, получают в 10 раз больше просмотров, чем контент, созданный и загруженный брендом.

25% результатов поиска по 20 крупнейшим брендам мира — это ссылки на пользовательский контент.

86% признают, что пользовательский контент, как правило, является хорошим показателем качества бренда или услуги.

Размещение отзывов клиентов на странице продукта увеличивает количество просмотров страниц на 10% всего за два дня.

51% говорят, что пользовательский контент от незнакомцев, скорее всего, повлияет на их решения о покупке, чем рекомендации от друзей, семьи и коллег.

71% клиентов согласны с тем, что пользовательские обзоры позволяют им чувствовать себя в большей безопасности при принятии решения о покупке.

Вывод:

Люди доверяют другим людям больше, чем самому бренду. Благодаря UGC они получают достоверные рекомендации от таких же пользователей, как и они сами. Social proof мгновенно позиционирует бренд как более надежный.

С увеличением использования социальных сетей, миллениалы больше полагаются на UGC, чем любое предыдущее поколение. Поскольку скоро они станут поколением с наибольшей покупательной способностью, почему бы не стать на их сторону?