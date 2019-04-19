Google открыл доступ к AI-инструменту для анализа изображений
Google опубликовал
Этот инструмент является демонстрацией возможностей Cloud Vision API, который относится к
Cloud Vision API – это облачный сервис, с помощью которого можно добавлять функции анализа изображений в приложения и на сайты.
Новый инструмент позволяет загрузить изображение и увидеть, как его интерпретирует алгоритм машинного обучения Google.
Анализ выполняется по семи направлениям, для каждого из которых в результатах выделена отдельная вкладка:
- Faces – есть ли на картинке лица, какие эмоции они выражают, есть ли головной убор и т.д.
- Objects – какие объекты обнаружены.
- Labels – на этой вкладке перечисляются распознанные детали изображения (растение), а также контекстуальные аспекты (товар, работа, клиент, продажа). Так, на примере ниже алгоритм пришёл к выводу, что изображение связано с продажей товаров, хотя на самом деле это кадр из справочного видео Google для вебмастеров.
- Web Entities – описательные слова, связанные с изображением в интернете.
- Text – выделяет и распознаёт текст на картинке.
- Properties – основные цвета, используемые в изображении.
- Safe Search – показывает, как изображение ранжируется с точки зрения небезопасного контента. Так, к потенциально небезопасным относятся картинки, связанные с насилием, «контентом для взрослых» и медициной.
Опробовать новый инструмент можно по
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19.04.2019 16:56