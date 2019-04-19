Google открыл доступ к AI-инструменту для анализа изображений

Google опубликовал новый инструмент, который позволяет получать развёрнутый анализ изображений, сделанный с помощью алгоритма машинного обучения.

Этот инструмент является демонстрацией возможностей Cloud Vision API, который относится к линейке продуктов Cloud Vision.

Cloud Vision API – это облачный сервис, с помощью которого можно добавлять функции анализа изображений в приложения и на сайты.

Новый инструмент позволяет загрузить изображение и увидеть, как его интерпретирует алгоритм машинного обучения Google.

Анализ выполняется по семи направлениям, для каждого из которых в результатах выделена отдельная вкладка:

  • Faces – есть ли на картинке лица, какие эмоции они выражают, есть ли головной убор и т.д.
  • Objects – какие объекты обнаружены.
  • Labels – на этой вкладке перечисляются распознанные детали изображения (растение), а также контекстуальные аспекты (товар, работа, клиент, продажа). Так, на примере ниже алгоритм пришёл к выводу, что изображение связано с продажей товаров, хотя на самом деле это кадр из справочного видео Google для вебмастеров.
  • Web Entities – описательные слова, связанные с изображением в интернете.
  • Text – выделяет и распознаёт текст на картинке.
  • Properties – основные цвета, используемые в изображении.
  • Safe Search – показывает, как изображение ранжируется с точки зрения небезопасного контента. Так, к потенциально небезопасным относятся картинки, связанные с насилием, «контентом для взрослых» и медициной.

Опробовать новый инструмент можно по ссылке.


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