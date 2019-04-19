В Google Таблицах появились новые функции для работы с объектами
Google запускает несколько новых функций и инструментов, с помощью которых можно будет создавать более привлекательные и информативные отчёты в Таблицах.
Множественный выбор объектов
Чтобы выбрать несколько диаграмм, рисунков и изображений для массового перемещения, изменения размера или удаления, нужно будет нажать и удерживать клавишу «Ctrl» или «Shift» на клавиатуре.
Улучшенная вставка сводных таблиц
Теперь при добавлении новой сводной таблицы у пользователей будет выбор – поместить её на новый лист или в определённое место на текущем листе.
Копирование и вставка изображений в Таблицы
Недавно Google упростил вставку изображений в таблицы, позволив добавлять картинки в ячейки. Теперь пользователи также смогут копировать изображения с других сайтов и вставлять их прямо в таблицу.
Для этого нужно будет кликнуть по изображению правой кнопкой мыши и нажать «Копировать», а затем кликнуть правой кнопкой мыши в нужном месте таблицы и нажать «Вставить».
Диаграммы из «Ответов»
Теперь, если при создании диаграммы используется «
Запуск новых функций осуществляется постепенно. В ближайшие две недели они станут доступны всем пользователям.
Напомним, что в скором времени в документах Google Docs можно будет напрямую редактировать файлы Microsoft Office.
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