В Google Таблицах появились новые функции для работы с объектами

Google запускает несколько новых функций и инструментов, с помощью которых можно будет создавать более привлекательные и информативные отчёты в Таблицах.

Множественный выбор объектов

Чтобы выбрать несколько диаграмм, рисунков и изображений для массового перемещения, изменения размера или удаления, нужно будет нажать и удерживать клавишу «Ctrl» или «Shift» на клавиатуре.

Улучшенная вставка сводных таблиц

Теперь при добавлении новой сводной таблицы у пользователей будет выбор – поместить её на новый лист или в определённое место на текущем листе.

Копирование и вставка изображений в Таблицы

Недавно Google упростил вставку изображений в таблицы, позволив добавлять картинки в ячейки. Теперь пользователи также смогут копировать изображения с других сайтов и вставлять их прямо в таблицу.

Для этого нужно будет кликнуть по изображению правой кнопкой мыши и нажать «Копировать», а затем кликнуть правой кнопкой мыши в нужном месте таблицы и нажать «Вставить».

Диаграммы из «Ответов»

Теперь, если при создании диаграммы используется «Анализ данных«, то диаграммы, добавляемые из «Ответов», будет основаны на формулах. Это значит, что если лежащие в их основе данные изменятся, то они будут автоматически обновлены. Таким образом, в них всегда будет содержаться самая свежая информация.

Запуск новых функций осуществляется постепенно. В ближайшие две недели они станут доступны всем пользователям.

Напомним, что в скором времени в документах Google Docs можно будет напрямую редактировать файлы Microsoft Office.


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