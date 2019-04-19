В коде Instagram обнаружена функция, позволяющая скрывать лайки

Исследователь приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) обнаружила в коде Instagram новую функцию, которая позволяет скрывать количество лайков от других пользователей.

В компании подтвердили, что действительно экспериментируют с такой возможностью, но будет ли она запущена в публичном режиме, пока неизвестно.

«Мы хотим, чтобы ваши подписчики фокусировались на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты. Во время этого теста [внутреннего] только тот человек, который публикует запись, видит общее количество получаемых ею лайков».

В комментарии TechCrunch представитель компании также добавил:

«На данный момент мы не тестируем эту функцию [публично], но нас всегда интересовали способы снизить давление в Instagram».

Стоит отметить, что такие функции, как видеозвонки, учёт времени, проводимого в приложении, и саундтреки для Stories, также были замечены на стадии прототипа, но впоследствии все они были официально запущены.