Facebook хранил пароли «миллионов» пользователей Instagram в открытом виде

Facebook признался, что хранил пароли «миллионы» пользователей Instagram в открытом виде.

Изначально – в марте – в компании сообщили о «десятках тысяч» паролей на внутренних серверах, но дальнейшее расследование показало, что на самом деле речь шла о миллионах.

«С момента публикации этого поста мы обнаружили дополнительные журналы паролей Instagram, хранимых в читабельном формате. По нашим теперешним оценкам, эта проблема затронула миллионы пользователей. Сейчас мы оповещаем этих людей. Наше расследование установило, что хранимые пароли не подвергались использованию внутри компании и несанкционированному доступу», — говорится в обновлении , добавленном к первоначальному заявлению.

Точное количество пользователей Instagram, чьи пароли были сохранены Facebook, не уточняется.

Хотя нет никаких доказательств того, что эти данные неправомерно использовались, пострадавшим пользователям всё же рекомендуется сменить свои пароли в целях безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что Facebook случайно сохранил email-контакты 1,5 млн своих пользователей.