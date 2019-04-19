Facebook хранил пароли «миллионов» пользователей Instagram в открытом виде
Facebook признался, что хранил пароли «миллионы» пользователей Instagram в открытом виде.
Изначально – в марте – в компании
«С момента публикации этого поста мы обнаружили дополнительные журналы паролей Instagram, хранимых в читабельном формате. По нашим теперешним оценкам, эта проблема затронула миллионы пользователей. Сейчас мы оповещаем этих людей. Наше расследование установило, что хранимые пароли не подвергались использованию внутри компании и несанкционированному доступу», — говорится в
Точное количество пользователей Instagram, чьи пароли были сохранены Facebook, не уточняется.
Хотя нет никаких доказательств того, что эти данные неправомерно использовались, пострадавшим пользователям всё же рекомендуется сменить свои пароли в целях безопасности.
Напомним, ранее стало известно, что Facebook случайно сохранил email-контакты 1,5 млн своих пользователей.
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