В WordPress-плагин AMP добавили поддержку Stories

Google добавил поддержку AMP Stories в свой WordPress-плагин для AMP. Чтобы создавать AMP-истории, владельцам сайтов нужно установить последнюю версию плагина Gutenberg, поскольку редактор Stories полагается на функции, которые отсутствуют в основных версиях WordPress.

Включив эту опцию, издатели смогут воспользоваться преимуществами нового формата, но при этом им не нужно будет учить HTML, CSS и JavaScript.

Теперь у владельцев сайтов есть возможность:

  • Создавать AMP Stories путём перетаскивания и вставки блоков;
  • Добавлять такие элементы, как текст, видео и изображения;
  • Анимировать текст;
  • Настраивать цвет и прозрачность фона;
  • Устанавливать порядок страниц AMP-историй;
  • Управлять AMP Stories в WordPress.

Напомним, что Gutenberg – это новый блочный редактор WordPress, запущенный в версии 5.0. А с декабря плагин AMP for WordPress позволяет создавать сайты только на AMP.

Добавим также, что в этом месяце AMP-истории получили отдельный раздел в поисковой выдаче Google.


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