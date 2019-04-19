В WordPress-плагин AMP добавили поддержку Stories
Google
Включив эту опцию, издатели смогут воспользоваться преимуществами нового формата, но при этом им не нужно будет учить HTML, CSS и JavaScript.
Теперь у владельцев сайтов есть возможность:
- Создавать AMP Stories путём перетаскивания и вставки блоков;
- Добавлять такие элементы, как текст, видео и изображения;
- Анимировать текст;
- Настраивать цвет и прозрачность фона;
- Устанавливать порядок страниц AMP-историй;
- Управлять AMP Stories в WordPress.
Напомним, что Gutenberg – это новый блочный редактор WordPress, запущенный в версии 5.0. А с декабря плагин AMP for WordPress позволяет создавать сайты только на AMP.
Добавим также, что в этом месяце AMP-истории получили отдельный раздел в поисковой выдаче Google.
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19.04.2019 11:34