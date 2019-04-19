В WordPress-плагин AMP добавили поддержку Stories

Google добавил поддержку AMP Stories в свой WordPress-плагин для AMP. Чтобы создавать AMP-истории, владельцам сайтов нужно установить последнюю версию плагина Gutenberg, поскольку редактор Stories полагается на функции, которые отсутствуют в основных версиях WordPress.

Включив эту опцию, издатели смогут воспользоваться преимуществами нового формата, но при этом им не нужно будет учить HTML, CSS и JavaScript.

Теперь у владельцев сайтов есть возможность:

Создавать AMP Stories путём перетаскивания и вставки блоков;

Добавлять такие элементы, как текст, видео и изображения;

Анимировать текст;

Настраивать цвет и прозрачность фона;

Устанавливать порядок страниц AMP-историй;

Управлять AMP Stories в WordPress.

Напомним, что Gutenberg – это новый блочный редактор WordPress, запущенный в версии 5.0. А с декабря плагин AMP for WordPress позволяет создавать сайты только на AMP.