Акции Pinterest в первый день торгов выросли на 28%

Сервис визуального поиска Pinterest начал торговать акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. Они получили тикер «PINS».

На открытии стоимость акций компании выросла на 25% от цены IPO – с $19 до $23,75 за штуку, а капитализация превысила $12 млрд.

В ходе торгов акции продолжали расти. На конец торгового дня их стоимость увеличилась на 28,42% до $24,40 за штуку, а капитализация приблизилась к $13 млрд.

Pinterest подал официальную заявку на проведение первичного размещения акций (IPO) в марте 2019 года. Перед выходом на биржу компания оценила себя в $10-11,3 млрд.

На конец 2018 года ежемесячная аудитория Pinterest составляла 265 млн человек. Типичный пользователь сервиса – это женщина в возрасте от 18 до 64 лет с детьми. Согласно последним данным, на слабый пол приходится 80% аудитории сервиса, а на мужчин – лишь 20%.


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