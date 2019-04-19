Акции Pinterest в первый день торгов выросли на 28%
Сервис визуального поиска Pinterest начал торговать акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. Они получили тикер «PINS».
На открытии стоимость акций компании выросла на 25% от цены IPO – с $19 до $23,75 за штуку, а капитализация превысила $12 млрд.
В ходе торгов акции продолжали расти. На конец торгового дня их стоимость увеличилась на 28,42% до $24,40 за штуку, а капитализация приблизилась к $13 млрд.
Pinterest подал официальную заявку на проведение первичного размещения акций (IPO) в марте 2019 года. Перед выходом на биржу компания
На конец 2018 года ежемесячная аудитория Pinterest составляла 265 млн человек. Типичный пользователь сервиса – это женщина в возрасте от 18 до 64 лет с детьми. Согласно последним данным, на слабый пол приходится 80% аудитории сервиса, а на мужчин – лишь 20%.
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Internet и сети
19.04.2019 11:34