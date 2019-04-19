Украинский стартап AxDraft привлек $1,1 млн инвестиций с оценкой $10 млн

Украинский legal-tech стартап AxDraft закрыл раунд финансирования на сумму $1 110 000. В рамках раунда проект оценили в $10 млн. Об этом AIN.UA сообщил основатель проекта Юрий Заремба, пишут AIN.UA .

Кто инвесторы

Сделку возглавили FundersClub и их подразделение FCVC, также в раунде принял участие институциональный инвестор SCM Advisors. В меньшей степени в сделке поучаствовали Мэтт Маккинис (Inkling), Рагнар Саас (Pipedrive, Lift99), Ник Билогорский и еще несколько ангелов из Кремниевой долины. Вышеупомянутый раунд с оценкой почти в 7 раз больше предыдущей команда закрыла через три недели после Demo Day в акселераторе Y Combinator.

Чем занимается стартап

AxDraft разрабатывает продукты для предпринимателей и компаний в области юриспруденции. С помощью AxDraft клиент может создать готовый юридический документ, ответив на необходимые для его составления ключевые вопросы. Писать самому с нуля не нужно – программа составит документ на основе заданых шаблонов. Сервис монетизируется по подписке.