Издатели AdSense массово жалуются на проблему с платежами

На днях издатели Google AdSense начали массово жаловаться на проблему с платежами.

В частности, они получили уведомление о том, что их платежи приостановлены и необходимо действие с их стороны. Причина: «Сумма выплаты превышает ограничение, установленное для выбранного платёжного инструмента в вашей стране. Укажите другой способ оплаты».

При этом многие владельцы сайтов отметили, что раньше получали и большие суммы, и никаких сложностей в связи с этим у них не возникало.

За вчерашний день на форуме Google AdSense Help появилось множество таких жалоб – как на русском языке , так и на английском .

Судя по всему, отправка уведомлений была связана со сбоем в работе рекламного сервиса. При этом в последние несколько часов у части пользователей эти предупреждения пропали из аккаунта.