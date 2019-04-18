Европарламент проголосовал за штрафы для интернет-компаний за экстремистский контент
Европейский парламент
Максимальный размер штрафа за такие нарушения может составлять до 4% от годового оборота. Такие меры возможны в том случае, если компания систематически не справляется с удалением неправомерного контента в течение часа после получения запроса от властей.
Согласно результатам голосования, 308 депутатов поддержали это решение, 204 выступили против, а 70 – воздержались.
Новый Европейский парламент, который будет выбран 23-23 мая, доработает текст закона на переговорах с Европейской комиссией и представителями стран ЕС. Но этот процесс, скорее всего, займёт не один месяц. Так что говорить о скором принятии таких изменений пока рано.
Напомним, что в Германии закон, обязывающий соцсети удалять противоправный контент в течение 24 часов, был принят ещё в 2017 году. Максимальная сумма штрафа по нему составляет 50 млн евро.
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18.04.2019 16:15