Европарламент проголосовал за штрафы для интернет-компаний за экстремистский контент

Европейский парламент проголосовал за то, чтобы штрафовать интернет-компании, такие как Facebook, Twitter и YouTube, за несвоевременное удаление экстремистского контента.

Максимальный размер штрафа за такие нарушения может составлять до 4% от годового оборота. Такие меры возможны в том случае, если компания систематически не справляется с удалением неправомерного контента в течение часа после получения запроса от властей.

Согласно результатам голосования, 308 депутатов поддержали это решение, 204 выступили против, а 70 – воздержались.

Новый Европейский парламент, который будет выбран 23-23 мая, доработает текст закона на переговорах с Европейской комиссией и представителями стран ЕС . Но этот процесс, скорее всего, займёт не один месяц. Так что говорить о скором принятии таких изменений пока рано.

Напомним, что в Германии закон, обязывающий соцсети удалять противоправный контент в течение 24 часов, был принят ещё в 2017 году. Максимальная сумма штрафа по нему составляет 50 млн евро.