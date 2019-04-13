Facebook вводит новые меры для борьбы с проблемным контентом
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Новый сигнал в алгоритме новостной ленты
Теперь алгоритм Facebook будет использовать новый сигнал Click-Gap, с помощью которого он будет определять авторитетность тех сайтов, ссылки на которые публикуются в соцсети.
Для этого Facebook будет анализировать ссылочные паттерны этих сайтов и если число Facebook-ссылок на сайт будет значительно выше, чем количество ссылок с других ресурсов, то охват таких постов будет снижаться.
Click-Gap – это сигнал авторитетности, предназначенный для измерения «ссылочной популярности» сайтов и сокращения охвата низкокачественных статей на Facebook.
«Новый сигнал, Click-Gap, полагается на веб-граф, концептуальную «карту» интернета, в которой домены с большим количеством входящих и исходящих ссылок находятся в центре графа, а домены с меньшим числом ссылок – на краях».
Если у домена количество ссылок с Facebook не соответствует его месту в веб-графе, то это может быть признаком того, что этот домен на самом деле не является авторитетным и публикует низкокачественный контент.
Алгоритмы для автоматического удаления контента
Facebook также заявил, что будет использовать алгоритмы для автоматического удаления ссылок на низкокачественный контент, публикуемый в группах. Этот алгоритм будет анализировать контент во всех группах, включая закрытые. При этом проблемный контент будет удаляться ещё до того, как его увидят пользователи.
Новые требования к администраторам групп
Алгоритмы Facebook также будут анализировать, какие записи одобряют администраторы группы, чтобы понять, должна ли группа быть закрыта.
Если администраторы пропускают фейки, вводящий в заблуждение или нарушающий правила Facebook контент, то работа группы может быть прекращена.
Соответственно, теперь администраторы группы должны будут более тщательно проверять тот контент, который публикуют участники.
Это нововведение будет запущено в ближайшие недели.
Дальнейшее снижение охвата кликбейт-контента
В ноябре Facebook начал сокращать охват кликбейт-контента, к которому соцсеть относит «сенсационные» и провокационные посты. Сейчас работа в этом направлении продолжается, а с кликбейтом борятся и технологии, и модераторы.
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