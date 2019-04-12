В AMP добавят поддержку JavaScript

Google объявил, что работает над добавлением поддержки JavaScript в AMP. Подробности новой функциональности станут известны на AMP Сonference, которая пройдёт 17-18 апреля в Токио.

Согласно сообщению команды AMP Project, пользовательский JS сможет работать в AMP-документах с помощью “amp-script”. Они также показали, как это будет выглядеть на практике:

JavaScript is coming to AMP! ? ?With 'amp-script', custom #JS can operate within AMP Documents. Don't believe us? The animation below was built using AMP Script! Tune into #AMPConf April 17-18 to learn more and see how it's done.More info here ? https://t.co/dWISodWsdI pic.twitter.com/PteziUS11f

— AMP Project (@AMPhtml) April 11, 2019

Тимлид проекта Google AMP Малте Убл (Malte Ubl) выступит на AMP Сonference с ключевым докладом, в котором расскажет о новой возможности.

Напомним, в марте AMP-страницы получили ряд улучшений. Они коснулись поддержки видео, пользовательского интерфейса и других аспектов работы ускоренных мобильных страниц.


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