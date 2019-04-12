В AMP добавят поддержку JavaScript
Google объявил, что работает над добавлением поддержки JavaScript в AMP. Подробности новой функциональности станут известны на
Согласно сообщению команды AMP Project, пользовательский JS сможет работать в AMP-документах с помощью “amp-script”. Они также показали, как это будет выглядеть на практике:
JavaScript is coming to AMP! ? ?With 'amp-script', custom— AMP Project (@AMPhtml)
#JScan operate within AMP Documents. Don't believe us? The animation below was built using AMP Script! Tune into #AMPConfApril 17-18 to learn more and see how it's done.More info here ? https://t.co/dWISodWsdI pic.twitter.com/PteziUS11f April 11, 2019
Тимлид проекта Google AMP Малте Убл (Malte Ubl) выступит на AMP Сonference с ключевым докладом, в котором расскажет о новой возможности.
Напомним, в марте AMP-страницы получили ряд улучшений. Они коснулись поддержки видео, пользовательского интерфейса и других аспектов работы ускоренных мобильных страниц.
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12.04.2019 09:33