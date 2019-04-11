Закон об изоляции роSSийского интернета прошел второе чтение в Госдуме фюрера РФ

РоSSийские депутаты предусмотрели "запасной вариант на случай отключения от глобальной сети".

Госдума РоSSии приняла во второй чтении законопроект о "суверенном интернете". Документ предполагает создание инфраструктуры, которая обеспечит бесперебойную работу роSSийских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных сервисов, пишет "Дождь".

Законопроект поддержали 323 депутат, один выступил против.

Законопроект вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно законопроекту, операторы связи обязаны установить на свои сети специальное оборудование, с помощью которого Роскомнадзор в случае угрозы сможет управлять маршрутами интернет-трафика. Кроме того, это оборудование будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в РоSSии сайтам.

Операторов связи обяжут пользоваться национальной доменной зоной с 1 января 2021 года.

Ранее Роскомнадзор предложил МТС, «Мегафону» и «Вымпелкому» протестировать в отдельных регионах системы фильтрации трафика для закона о «суверенном интернете»