Ленин не смог выгнать Ассанжа из эквадорского посольства

С лета 2011 года Ассанж скрывается от английского правосудия на территории посольства Эквадора в Лондоне, который официально предоставил ему политическое убежище. Этому предшествовала серия судебных процессов в Великобритании, суды которой в итоге постановили выдать его Швеции по обвинению в сексуальных преступлениях — наш герой вступил в одном случае в половую связь без презерватива, несмотря на просьбы женщины, а во втором — воспользовался тем, что дама (другая) спала. Срок давности по самому тяжкому из этих обвинений истекает в 2020 году.

Сторона Ассанжа рассматривает шведское обвинение как формальный повод заполучить его в распоряжение местных властей, которые тут же получат запрос об экстрадиции его в США . У тех к Ассанжу много претензий. Швеция эту версию официально опровергает, но считать ее позицию правдивой немножко преждевременно — она не подтверждена экспериментально.

У Ассанжа в эквадорском посольстве есть небольшая комнатка с беговой дорожкой, туалетом и прочими удобствами. Покинуть посольство он не может — его территория исчерпывается домом при котором нет экстерриториального участка, позволяющего сесть в посольскую машину. При попытке выйти за порог Ассанж будет немедленно арестован — английская полиция уже уведомляла об этом.

Последний сюжет начался несколько недель назад. СМИ сообщали о намерении президента Эквадора Ленина Морено отказать Ассанжу в убежище и передать его в руки английского правосудия. Эти предположения связывались с публикацией WikiLeaks серии документов о коррупции в высших эшелонах власти Эквадора. Оценить достоверность этих слухов очень сложно, но, во всяком случае, речь шла о том, что Ассанж может быть выдворен из посольства в ближайшие дни, если не часы. Позже глава МИД Эквадора Хосе Валенсия отверг эти слухи.

Сегодня главный редактор портала WikiLeaks Кристин Хранфсон заявил на пресс-конференции, что угроза депортации Ассанжа пока миновала благодаря тому, что WikiLeaks сумела вовремя узнать и распространить информацию о планах эквадорских властей.

«На прошлой неделе мы слышали из очень надежных источников, что неизбежно, что его выдворят из посольства и задержат по приказу президента Эквадора Ленина Морено. Единственная причина, по которой этого удалось избежать, по нашему мнению, является факт, что мы узнали об этом и смогли опубликовать эту информацию», — заявил Храфнссон на пресс-конференции, трансляцию которой вело агентство Рейтер.

По словам Хранфсон, попытки выдворить Ассанжа из посольства, возможно, прекратились лишь временно.



