В Китае рассматривают вопрос запрета майнинга криптовалют

Власти Китая планируют полностью запретить майнинг криптовалют в стране, сообщает Reuters. Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) заявила в понедельник, что собирает публичную дискуссию на тему отраслей, которые планирует развивать, ограничивать или упразднять. Впервые такой список публиковали еще в 2011 году, пишут AIN.UA

В черновике этого документа, на который ссылается издание, упоминается майнинг криптовалют: его и еще 450 активностей в NDRC планируют запретить, поскольку они не соответствуют текущему законодательству, являются небезопасными, ресурсотратными или вредят окружающей среде.

Этот документ будет обсуждаться до 7 мая. Специальной даты, с которой майнинг в стране будет запрещен, в нем не указали, а это может значить, что запрет вступит в силу одновременно с документом.

If the new rules are enacted, mining farms in China will have to shut down. Investment, loans, and even sales of ming rigs will be banned. That’s according to a 2015 doc from State Council on how to deal with items in the “eliminated” cat.: https://t.co/xRW8JF90P8

— Zheping Huang (@pingroma) April 9, 2019

«Мне кажется, Китай просто хочет перезапустить криптоиндустрию так, чтобы полностью ее контролировать. Такой же подход они применили и к интернету», - говорит Джехан Чу, партнер инвестиционной компании Kenetic, которого цитирует издание. Одной из причин, которой объясняют такое решение правительства, называют энергозатраты.


Ольга Карпенко, AIN


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