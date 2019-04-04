Google оценил мобильное юзабилити самых посещаемых сайтов в интернете
Google запустил новый ресурс
Новый портал ориентирован на маркетологов и призван помочь им понять, как должны быть оптимизированы их ресурсы для мобильных устройств, а также дать реальные примеры.
New from the— Google Analytics (@googleanalytics)
@GoogleAdsteam: Masterful Mobile Web: a new way for you to discover how some of the world’s top brands create smooth, fast and highly-engaging mobile experiences – and start doing the same. Head over to https://t.co/eoz6P9Hbmm #mobileUX #mobileSpeed #Measure pic.twitter.com/qFzovfMzp8 April 2, 2019
Специалисты Google оценили 1000+ ресурсов из таких категорий, как ритейл, финансы и путешествия, по более чем 60 аспектам юзабилити.
На портале можно посмотреть, сколько сайтов из каждой категории, прошли тот или иной тест.
Например, 98% сайтов в сегменте ритейлера «сдали» тест по дизайну страницы, но только 24% из них сохраняют историю поиска клиентов.
На портале (ближе к концу страницы) также содержится карусель с примерами отличного мобильного юзабилити.
При сборе этих данных специалисты по UX оценивали следующие аспекты:
- Находимость. Как быстро пользователь может найти то, что он ищет.
- Страницы товаров. Согласованность в оформлении страниц товаров и услуг и наличие видимых CTA-элементов.
- Регистрации и конверсии. Предлагает ли сайт простой, понятный и безопасный процесс для совершения транзакции?
- Мобильный дизайн. Все ли страницы оптимизированы для мобильных устройств и корректно отображаются на небольшом экране?
- Скорость. Достаточно ли страницы быстрые, чтобы не прерывать взаимодействие пользователя с сайтом?
Ознакомиться с новым ресурсом можно по
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Internet и сети
04.04.2019 16:08