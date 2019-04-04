В сети нашли данные 540 млн пользователей Facebook. Информация была в открытом доступе

Исследователи из компании UpGuard, специализирующейся на кибербезопасности, нашли данные пользователей Facebook. Информация находилась в открытом доступе, на серверах облачного сервиса Amazon (AWS). Источник сведений — мексиканская медийная компания Cultura Colectiva, пишут AIN.UA .

Утечка состоит из двух наборов. Первый, объемом 146 ГБ, включает пользовательскую активность, имена и ID более 540 млн аккаунтов. Второй набор меньше, он собран приложением At the Pool. В нем есть 22 000 паролей — но предположительно, это пароли из приложения, а не учетных записей Facebook. Саму программу закрыли в 2014 году, но есть вероятность, что пользователи использовали один и тот же код доступна на нескольких сервисах.

Исследователи не установили, как долго данные пробыли в открытом доступе и мог ли ими кто-то воспользоваться. UpGuard связались с Cultura Colectiva по поводу утечки еще в январе, но не получили ответа. Затем исследователи обратились к Amazon — компания тоже перенаправила запрос Cultura Colectiva, но данные все еще находились в открытом доступе. Базу данных скрыли только в среду, 3 апреля, после того как представители издания Bloomberg напрямую связались с Facebook. Компания заявила, что ее правила запрещают хранить пользовательскую информацию в незащищенном виде.