В сети нашли данные 540 млн пользователей Facebook. Информация была в открытом доступе

Исследователи из компании UpGuard, специализирующейся на кибербезопасности, нашли данные пользователей Facebook. Информация находилась в открытом доступе, на серверах облачного сервиса Amazon (AWS). Источник сведений — мексиканская медийная компания Cultura Colectiva, пишут AIN.UA.

Утечка состоит из двух наборов. Первый, объемом 146 ГБ, включает пользовательскую активность, имена и ID более 540 млн аккаунтов. Второй набор меньше, он собран приложением At the Pool. В нем есть 22 000 паролей — но предположительно, это пароли из приложения, а не учетных записей Facebook. Саму программу закрыли в 2014 году, но есть вероятность, что пользователи использовали один и тот же код доступна на нескольких сервисах.

Исследователи не установили, как долго данные пробыли в открытом доступе и мог ли ими кто-то воспользоваться. UpGuard связались с Cultura Colectiva по поводу утечки еще в январе, но не получили ответа. Затем исследователи обратились к Amazon — компания тоже перенаправила запрос Cultura Colectiva, но данные все еще находились в открытом доступе. Базу данных скрыли только в среду, 3 апреля, после того как представители издания Bloomberg напрямую связались с Facebook. Компания заявила, что ее правила запрещают хранить пользовательскую информацию в незащищенном виде.

Новая утечка — не первая в истории Facebook. В 2018 году соцсеть угодила в скандал из-за компании Cambridge Analytica, которая получила доступ к информации 50 млн пользователей из США и Европы. В результате этой утечки, Facebook ужесточила правила обращения с личными данными и заморозила доступ сотням приложений. Как пишет Wired, новый слив данных ставит под вопрос адекватность внутреннего расследования Facebook.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Facebook объяснит, почему в ленте отображается тот или иной контентFacebook объяснит, почему в ленте отображается тот или иной контент
Сенатор США: Google следует публично обозначить свою позицию по КитаюСенатор США: Google следует публично обозначить свою позицию по Китаю
Gmail исполнилось 15 летGmail исполнилось 15 лет
Google разрешит планировать отправку писем в GmailGoogle разрешит планировать отправку писем в Gmail
Кабмин выделил 1 млрд грн на интернет и компьютеры для школКабмин выделил 1 млрд грн на интернет и компьютеры для школ
Блок рекламы


Похожие новости
Adblock Plus: 80% пользователей признают важность рекламы для интернетаAdblock Plus: 80% пользователей признают важность рекламы для интернета
Facebook объяснит, почему в ленте отображается тот или иной контентFacebook объяснит, почему в ленте отображается тот или иной контент
Facebook ужесточит правила онлайн трансляций после теракта в Новой ЗеландииFacebook ужесточит правила онлайн трансляций после теракта в Новой Зеландии
Facebook ужесточит политическую рекламу перед выборами в ЕвропарламентFacebook ужесточит политическую рекламу перед выборами в Европарламент
Житель Литвы и его сообщники обманом получили от Google и Facebook $122 млнЖитель Литвы и его сообщники обманом получили от Google и Facebook $122 млн
Facebook ещё больше ограничил таргетинг для рекламы жилья, вакансий и кредитовFacebook ещё больше ограничил таргетинг для рекламы жилья, вакансий и кредитов
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном видеFacebook хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном виде
Facebook изучает вопрос о возмещении рекламодателям ущерба из-за сбояFacebook изучает вопрос о возмещении рекламодателям ущерба из-за сбоя
Facebook лишился двух ключевых топ-менеджеровFacebook лишился двух ключевых топ-менеджеров
Facebook восстановил работу своих сервисов после суточного сбояFacebook восстановил работу своих сервисов после суточного сбоя
Последние новости
Подгружаем последние новости