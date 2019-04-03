Соцсеть Google+ официально закрыта

2 апреля Google закрыл социальную сеть Google+ для обычных пользователей. Теперь этот сервис доступен только пользователям с учебным или рабочим аккаунтом G Suite.

Официальной причиной закрытия Google+ стали низкие показатели использования — сервису так и не удалось снискать популярность и составить конкуренцию Facebook и другим платформам. Компания также признала наличие проблем с защитой данных. В частности, была выявлена уязвимость, которая могла привести к массовой утечке данных пользователей.

Изначально соцсеть планировалось закрыть в августе 2019 года, но позже в компании решили сделать это на 4 месяца раньше – в апреле. Причиной такого решения стала ещё одна уязвимость, найденная в системе безопасности.

Точная дата закрытия – 2 апреля – была названа в январе.

Всего пользовательская версия Google+ просуществовала 8 лет: с 2011 по 2019 год.

Как сообщалось ранее, начиная со 2 апреля все аккаунты и страницы будут удалены, но это не произойдёт в одночасье. По оценкам компании, этот процесс займёт «месяцы».