Европарламент одобрил директиву об авторском праве в интернете
Европейский парламент
За директиву проголосовали 348 членов парламента, против – 274. Внесённое в последнюю минуту предложение убрать самый спорный пункт, известный как статья 13 или «фильтр на загрузку», было отклонено. Теперь директива будет передана странам-участницам ЕС, у которых будет 24 месяца на то, чтобы принять соответствующие законы на местном уровне.
Реформа авторского права в ЕС разрабатывалась более двух лет и подвергалась жёсткому лоббированию со стороны технологических гигантов, правообладателей и активистов.
Новость об одобрении директивы была воспринята по-разному. Так, Юлия Реда, член Европарламента от пиратской партии Германии, которая возглавляла оппозицию против директивы, заявила, что это был «тёмный день для свободы интернета». При этом вице-президент Еврокомиссии и главный сторонник реформы Андрус Ансип считает, что это «большой шаг вперёд», который объединит цифровой рынок Европы и защитит «онлайн-креативность».
Эксперты отрасли в свою очередь полагают, что новый закон окажет огромное влияние на работу интернета в Европе и не только — как это произошло в случае с GDPR.
Защитники директивы утверждают, что она позволит сбалансировать отношения между американскими ИТ-компаниями и европейскими создателями контента, предоставив правообладателям больше власти над распространением их контента через интернет-платформы. При этом критики считают, что закон недоработан и непродуман, а это может привести к ненужным ограничениям и ущемлению свободы слова.
Несмотря на дебаты, самые спорные статьи директивы – 11-я («закон на ссылки») и 13-я («фильтр на загрузку») – остались практически без изменений.
Статья 11 позволяет издателям взимать плату за отображение фрагментов их статей в таких сервисах, как Google News. А статья 13 (ставшая статьёй 17 в последней версии законопроекта) обязует сайты, такие как YouTube, предотвращать загрузку защищённого авторским правом контента.
Что касается рядовых граждан, то в последние несколько недель более сотни тысяч человек выступили против директивы, а свыше 5 млн подписали онлайн-петицию за удаление статьи 13.
На прошлой неделе ряд сайтов, включая Reddit, PornHub и Wikipedia, также выступили против директивы.
Google считает, что реформа авторского права «приведёт к правовой неопределённости и нанесёт ущерб творческой и цифровой экономике Европы». В компании также отметили, что огромное значение будет иметь внедрение директивы на уровне отдельных стран.
«Детали важны, и мы рассчитываем на сотрудничество с политиками, издателями, авторами контента и правообладателями», — заявил представитель компании.
При этом отраслевые группы из музыкальной индустрии, СМИ и кинопроизводства положительно восприняли решение Европарламента.
Эксперты по авторскому праву считают, что в ближайшие два года в фокусе внимания будет то, как директива будет внедряться на территории ЕС и какие законы будут приняты на уровне отдельных стран.
Напомним, ранее Google показал, как может выглядеть SERP после реформы авторского права в ЕС. Компания также не отрицает возможного закрытия сервиса Google News в Европе.
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Internet и сети
27.03.2019 20:02