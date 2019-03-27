Европарламент одобрил директиву об авторском праве в интернете

Европейский парламент одобрил «Директиву об авторском праве на едином цифровом рынке», призванную привести законодательство ЕС в соответствие с современными реалиями.

За директиву проголосовали 348 членов парламента, против – 274. Внесённое в последнюю минуту предложение убрать самый спорный пункт, известный как статья 13 или «фильтр на загрузку», было отклонено. Теперь директива будет передана странам-участницам ЕС , у которых будет 24 месяца на то, чтобы принять соответствующие законы на местном уровне.

Реформа авторского права в ЕС разрабатывалась более двух лет и подвергалась жёсткому лоббированию со стороны технологических гигантов, правообладателей и активистов.

Новость об одобрении директивы была воспринята по-разному. Так, Юлия Реда, член Европарламента от пиратской партии Германии, которая возглавляла оппозицию против директивы, заявила, что это был «тёмный день для свободы интернета». При этом вице-президент Еврокомиссии и главный сторонник реформы Андрус Ансип считает, что это «большой шаг вперёд», который объединит цифровой рынок Европы и защитит «онлайн-креативность».

Эксперты отрасли в свою очередь полагают, что новый закон окажет огромное влияние на работу интернета в Европе и не только — как это произошло в случае с GDPR.

Защитники директивы утверждают, что она позволит сбалансировать отношения между американскими ИТ-компаниями и европейскими создателями контента, предоставив правообладателям больше власти над распространением их контента через интернет-платформы. При этом критики считают, что закон недоработан и непродуман, а это может привести к ненужным ограничениям и ущемлению свободы слова.

Несмотря на дебаты, самые спорные статьи директивы – 11-я («закон на ссылки») и 13-я («фильтр на загрузку») – остались практически без изменений.

Статья 11 позволяет издателям взимать плату за отображение фрагментов их статей в таких сервисах, как Google News. А статья 13 (ставшая статьёй 17 в последней версии законопроекта) обязует сайты, такие как YouTube, предотвращать загрузку защищённого авторским правом контента.

Что касается рядовых граждан, то в последние несколько недель более сотни тысяч человек выступили против директивы, а свыше 5 млн подписали онлайн-петицию за удаление статьи 13.

На прошлой неделе ряд сайтов, включая Reddit, PornHub и Wikipedia, также выступили против директивы.

Google считает, что реформа авторского права «приведёт к правовой неопределённости и нанесёт ущерб творческой и цифровой экономике Европы». В компании также отметили, что огромное значение будет иметь внедрение директивы на уровне отдельных стран.

«Детали важны, и мы рассчитываем на сотрудничество с политиками, издателями, авторами контента и правообладателями», — заявил представитель компании.

При этом отраслевые группы из музыкальной индустрии, СМИ и кинопроизводства положительно восприняли решение Европарламента.

Эксперты по авторскому праву считают, что в ближайшие два года в фокусе внимания будет то, как директива будет внедряться на территории ЕС и какие законы будут приняты на уровне отдельных стран.