Pinterest подал официальную заявку на IPO

22 марта визуальный поисковик Pinterest подал официальную заявку на проведение первичного размещения акций (IPO).

По данным Bloomberg, в ходе IPO компания может привлечь около $1,5 млрд и получить оценку в $12 млрд. Как сообщалось ранее, Pinterest планирует выйти на IPO в середине апреля.

В заявке компания также раскрыла свежую статистику по сервису. Так, на конец 2018 года ежемесячная аудитория Pinterest составляла 265 млн человек против 216 млн на 31 декабря 2017 года.

Типичный пользователь сервиса – это женщина в возрасте от 18 до 64 лет с детьми. Согласно последним данным, на слабый пол приходится 80% аудитории сервиса, а на мужчин – лишь 20%.

Средний пиннер совершает 8 поисковых сессий в месяц, преимущественно со смартфона. Однако большую часть времени на платформе эта женщина проводит, просматривая «похожие пины». При этом она с высокой вероятностью проживает за пределами США, хотя на американских пользователях компания зарабатывает в 36 раз больше, чем на зарубежных.

В США типичные пиннеры – это мамы-миллениалы, которые совершают покупки чаще, чем средний пользователь в стране.

На конец 2018 года пользователи Pinterest сохранили в общей сумме свыше 175 млрд пинов на более чем 4 млрд досок. При этом более половины пиннеров, которые посещали сервис каждый месяц, заходили в него хотя бы раз в неделю.

Из заявки также стало известно, что в 2018 году выручка Pinterest выросла на 60% до $755,9 млн, а чистый убыток достиг рекордно низкого значения – $63 млн против $130 млн в 2017 году.


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