Facebook ещё больше ограничил таргетинг для рекламы жилья, вакансий и кредитов
Facebook
Изменения коснулись таргетинга на пользователей Facebook, Messenger и Instagram из США.
Помимо этого, Facebook готовит к запуску инструмент, с помощью которого можно будет совершать поиск по всем актуальным объявлениям о жилье в городах США, независимо от настроек таргетинга.
Напомним, что в 2017 году Facebook запретил рекламодателям, размещающим предложения работы, жилья и кредитов, использовать таргетинг на этнические общности. Компания также добавила обучающий
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