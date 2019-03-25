Facebook ещё больше ограничил таргетинг для рекламы жилья, вакансий и кредитов

Facebook сообщил о новых изменениях в таргетинге рекламы в таких тематиках, как недвижимость, кредитование и трудоустройство. Теперь рекламодателям, которые размещают такие объявления, недоступен таргетинг по возрасту, полу и почтовому индексу. Нововведение призвано усилить защиту пользователей от дискриминации.

Изменения коснулись таргетинга на пользователей Facebook, Messenger и Instagram из США .

Помимо этого, Facebook готовит к запуску инструмент, с помощью которого можно будет совершать поиск по всем актуальным объявлениям о жилье в городах США , независимо от настроек таргетинга.