Facebook ещё больше ограничил таргетинг для рекламы жилья, вакансий и кредитов

Facebook сообщил о новых изменениях в таргетинге рекламы в таких тематиках, как недвижимость, кредитование и трудоустройство. Теперь рекламодателям, которые размещают такие объявления, недоступен таргетинг по возрасту, полу и почтовому индексу. Нововведение призвано усилить защиту пользователей от дискриминации.

Изменения коснулись таргетинга на пользователей Facebook, Messenger и Instagram из США.

Помимо этого, Facebook готовит к запуску инструмент, с помощью которого можно будет совершать поиск по всем актуальным объявлениям о жилье в городах США, независимо от настроек таргетинга.

Напомним, что в 2017 году Facebook запретил рекламодателям, размещающим предложения работы, жилья и кредитов, использовать таргетинг на этнические общности. Компания также добавила обучающий раздел для рекламодателей, в котором подробнее разъясняется её политика в отношении дискриминации.


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