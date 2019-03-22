Twitter’у - 13 лет

Twitter’у исполнилось 13 лет. Днем рождения микроблогингового сервиса принято считать 21 марта 2006 года – день, когда разработчик Джек Дорси (Jack Dorsey) опубликовал на сервисе свое первое сообщение:
Напомним, что Twitter впервые за свою историю начал получать прибыль в четвертом квартале 2017 года. Чтобы перейти точку безубыточности компании понадобилось почти 12 лет.
Минувший год стал очень успешным для Twitter. В условиях крайне негативного отношения к акциям социальных сетей компания подорожала на 20%, существенно обойдя своего основного конкурента в лице Facebook, чьи акции упали на 26%.
Twitter выбрал разумную стратегию поведения в текущей рыночной среде, где регулирующие органы, политики и широкая общественность обратили пристальное внимание на компании сегмента социальных сетей после серии утечек данных и политических скандалов вокруг этих платформ.
Компания обеспечила своим инвесторам прозрачность, выбрав подход открытого обсуждения проблем своей сети. Джек Дорси еще прошлым летом предупредил инвесторов о том, что платформа столкнется со стагнацией числа пользователей, поскольку компания реализует масштабную стратегию по очистке сети, удаляя фейковые аккаунты и высказывания, разжигающие вражду.
В прошлом году доходы от рекламы выросли на 23% в годовом исчислении до $791,4 млн. Компания смогла продемонстрировать, что с меньшей базой своих активных пользователей она все еще может построить устойчивый бизнес, и поэтому ей можно доверять.
В 2017 году Twitter увеличил лимит символов на твит в 2 раза: со 140 до 280 знаков. Однако, как выяснилось, это изменение практически не повлияло на среднюю длину постов. Twitter по-прежнему остается площадкой для коротких сообщений и только 1% твитов достигает отметки в 280 символов. При этом отметку в 140 знаков превышают только 12% постов, а 190 знаков – 5%.
Рекорд по количеству ретвитов (более 5,2 млн раз) в прошлом году поставил японский миллиардер и владелец популярного интернет-магазина модной одежды ZozoTown Юсаку Маэдзава.Миллиардер пообещал распределить 100 миллионов иен (61 миллион рублей) между 100 участниками, сделавшими репост его сообщения.
В январе этого года Роскомнадзор возбудил административное дело против Twitter за неисполнение закона о локализации баз персональных данных роSSийских пользователей на территории РФ. В феврале на компанию был составлен протокол о непредоставлении данных и теперь решение об ответственности компании будет принимать мировой судья.
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