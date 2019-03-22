Twitter’у - 13 лет

Twitter’у исполнилось 13 лет. Днем рождения микроблогингового сервиса принято считать 21 марта 2006 года – день, когда разработчик Джек Дорси (Jack Dorsey) опубликовал на сервисе свое первое сообщение:

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

В 13-й день рождения своего детища Джек все также немногословен:

Напомним, что Twitter впервые за свою историю начал получать прибыль в четвертом квартале 2017 года. Чтобы перейти точку безубыточности компании понадобилось почти 12 лет.

Минувший год стал очень успешным для Twitter . В условиях крайне негативного отношения к акциям социальных сетей компания подорожала на 20%, существенно обойдя своего основного конкурента в лице Facebook, чьи акции упали на 26%.

Twitter выбрал разумную стратегию поведения в текущей рыночной среде, где регулирующие органы, политики и широкая общественность обратили пристальное внимание на компании сегмента социальных сетей после серии утечек данных и политических скандалов вокруг этих платформ.

Компания обеспечила своим инвесторам прозрачность, выбрав подход открытого обсуждения проблем своей сети. Джек Дорси еще прошлым летом предупредил инвесторов о том, что платформа столкнется со стагнацией числа пользователей, поскольку компания реализует масштабную стратегию по очистке сети, удаляя фейковые аккаунты и высказывания, разжигающие вражду.

В прошлом году доходы от рекламы выросли на 23% в годовом исчислении до $791,4 млн. Компания смогла продемонстрировать, что с меньшей базой своих активных пользователей она все еще может построить устойчивый бизнес, и поэтому ей можно доверять.

В 2017 году Twitter увеличил лимит символов на твит в 2 раза: со 140 до 280 знаков. Однако, как выяснилось, это изменение практически не повлияло на среднюю длину постов. Twitter по-прежнему остается площадкой для коротких сообщений и только 1% твитов достигает отметки в 280 символов. При этом отметку в 140 знаков превышают только 12% постов, а 190 знаков – 5%.

Рекорд по количеству ретвитов (более 5,2 млн раз) в прошлом году поставил японский миллиардер и владелец популярного интернет-магазина модной одежды ZozoTown Юсаку Маэдзава.Миллиардер пообещал распределить 100 миллионов иен (61 миллион рублей) между 100 участниками, сделавшими репост его сообщения.