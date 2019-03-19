Cервис Google Inbox закроется 2 апреля

Компания Google обозначила окончательную дату закрытия почтового сервиса Inbox — он прекратит свою работу 2 апреля.

Разработчики уведомили всех пользователей Inbox о том, сервис закроется через 15 дней, и за оставшиеся 2 недели им следует перейти на приложение Gmail.

Медленно, но неизбежно Google переносит недостающий функции Inbox в стандартное приложение Gmail, но многие из них по-прежнему отсутствуют. Однако, разработчики Google утверждают, что «усердно работают» над переносом остальных функций. Подробней о переходе с Inbox на Gmail можно почитать здесь.

Напомним, о том, что Google в марте 2019 года прекратит поддержку почтового сервиса Inbox, стало известно в сентябре 2018 года. В компании объяснили свое решение тем, что хотят полностью сосредоточиться на Gmail.

Сервис Inbox by Gmail был запущен в 2014 году. Изначально он был доступен только по приглашению. Начиная с 2015 года, когда состоялся публичный запуск, сервис был площадкой для экспериментов с новыми функциями, такими как группировка сообщений о поездках, просмотр рассылок и упрощенная отписка от них.

Очень многие пользователи были возмущены тем, что им придется отказаться от ряда функций, которые пока недоступны в Gmail (а, может, и вовсе не появятся в нем). Так, один из них заявил в Twitter: «Я не хочу возвращаться в каменный век!».


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