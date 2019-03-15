Facebook изучает вопрос о возмещении рекламодателям ущерба из-за сбоя

Facebook рассматривает вопрос о компенсации ущерба тем рекламодателям, которые пострадали от глобального сбоя в работе сервисов компании, включая Ads Manager. Об этом представитель соцсети заявил в комментарии Reuters.

«Мы всё ещё изучаем общее влияние этой проблемы, включая возможность возмещения средств рекламодателям».

Как отмечает AdAge , от массового сбоя в работе приложений и сервисов Facebook могли пострадать миллионы рекламодателей.

По оценкам издания, Facebook зарабатывает на рекламе около $90 млн в день, поэтому проблемы в доступе к его сервисам могли существенно повлиять на расходы рекламодателей. И хотя не все они полагаются на Ads Manager для планирования кампаний, этот инструмент используют многие представители малого и среднего бизнеса. В период сбоя некоторым рекламодателям пришлось платить более 300% стоимости за продвижение своих объявлений, при этом внести корректировки в кампании у них возможности не было.

Что касается количества пострадавших рекламодателей, то соцсеть пока не предоставила эту информацию.

Напомним, что сбой в работе Facebook и Instagram начался вечером 13 марта и продлился около суток. Вечером 14 марта компания сообщила о возобновлении работы своих сервисов.