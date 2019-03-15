Facebook изучает вопрос о возмещении рекламодателям ущерба из-за сбоя
Facebook рассматривает вопрос о компенсации ущерба тем рекламодателям, которые пострадали от глобального сбоя в работе сервисов компании, включая Ads Manager. Об этом представитель соцсети
«Мы всё ещё изучаем общее влияние этой проблемы, включая возможность возмещения средств рекламодателям».
Как отмечает
По оценкам издания, Facebook зарабатывает на рекламе около $90 млн в день, поэтому проблемы в доступе к его сервисам могли существенно повлиять на расходы рекламодателей. И хотя не все они полагаются на Ads Manager для планирования кампаний, этот инструмент используют многие представители малого и среднего бизнеса. В период сбоя некоторым рекламодателям
Что касается количества пострадавших рекламодателей, то соцсеть пока не предоставила эту информацию.
Напомним, что сбой в работе Facebook и Instagram начался вечером 13 марта и продлился около суток. Вечером 14 марта компания сообщила о возобновлении работы своих сервисов.
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15.03.2019 15:54