Facebook лишился двух ключевых топ-менеджеров

Директор по продукту Facebook Крис Кокс (Chris Cox) и глава WhatsApp Крис Дэниелс (Chris Daniels) покидают компанию.

Крис Кокс проработал в Facebook более десяти лет и в последние годы курировал основные приложения компании. Ему отчитывались главы ключевых команд – Instagram, WhatsApp, Messenger и Facebook. Если бы Марк Цукерберг ушёл с поста главы Facebook, то его место занял бы Кокс. В прошлом году Recode назвал его «самым важным топ-менеджером Facebook, не считая Марка Цукерберга». Кокса также называли «сердцем и душой» компании.

Крис Дэниелс возглавил WhatsApp в мае прошлого года после ухода сооснователя и бывшего главы компании Яна Кума (Jan Koum). До этого он руководил инициативой Internet.org, призванной обеспечить интернетом удалённые уголки планеты.

Под руководством Дэниелса WhatsApp ограничил пересылку сообщений, чтобы сократить распространение дезинформации, и объявил о планах по показу рекламы, несмотря на то, что основатели сервиса обещали никогда этого не делать.

Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил о предстоящем увольнении Кокса и Дэниелса в официальном блоге компании. Однако причины их ухода он не назвал.

Кокс опубликовал собственное заявление, из которого можно предположить, что его не совсем устраивает новый вектор развития Facebook, озвученный ранее Цукербергом.

После ухода Дэниелса должность главы WhatsApp займёт Уилл Кэткарт (Will Cathcart), который сейчас возглавляет приложение Facebook. На пост Кэткарта перейдёт Фиджи Сумо (Fidji Simo), которая руководит видеонаправлением Facebook.

Кто заменит Кокса, на данный момент неизвестно. Пока главы приложений будут отчитываться напрямую Цукербергу.


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