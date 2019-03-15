Facebook восстановил работу своих сервисов после суточного сбоя

Вечером 14 марта Facebook сообщил о возобновлении полноценной работы своих сервисов после сбоя, который продлился сутки, и назвал его причины. Как выяснилось, проблемы были связаны с изменением конфигурации сервера.

«Вчера после изменения конфигурации сервера у многих людей появились проблемы с доступом к нашим приложениям и серверам. На данный момент мы устранили неполадки и сейчас наши системы восстанавливаются. Мы приносим своим извинения за неудобства и ценим ваше терпение».

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience. — Facebook (@facebook) March 14, 2019

Пользователи начали жаловаться на проблемы с Facebook и Instagram вечером 13 марта. Согласно данным DownDetector, сбой был глобальным и продлился около суток.

В последний раз Facebook переживал такой масштабный сбой в 2008 году, когда аудитория соцсети составляла 150 млн пользователей. На сегодняшний день сервис посещают 2,3 млрд активных пользователей в месяц.