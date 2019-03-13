Глава DuckDuckGo поддержал идею закона о конфиденциальности в США

В конце прошлой недели основатель и глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг (Gabriel Weinberg) выступил на слушании в Судебном комитете Сената США, посвящённому конфиденциальности онлайн.

На слушании поднимались вопросы GDPR, CCPA (California Consumer Privacy Act) и потенциального закона о защите персональных данных в США.

В своём выступлении Вайнберг заявил, что «закон о конфиденциальности не является анти-рекламным», и привёл в качестве примера DuckDuckGo. Компания использует традиционный таргетинг, который не полагается на персональные данные, и не применяет ремаркетинг.

Благодаря контекстной рекламе DuckDuckGo получает прибыль с 2014 года, а в прошлом году компания заработала значительно больше $25 млн, что делает её субъектом CCPA.

По мнению Вайнберга, использование контекстной рекламы позволит компаниям оставаться прибыльными и даже увеличить доходы, но при этом избежать негативных последствий, связанных с поведенческой рекламой.

Помимо этого, Вайнберг считает, что защита конфиденциальности положительно влияет на бизнес: потребители отдают предпочтение тем брендам, к которым они испытывают уважение и доверие. Так, DuckDuckGo увеличил свою пользовательскую базу после того, как усилил защиту приватности.

Наконец, Вайнберг также заявил, что «хорошо продуманное законодательство в области конфиденциальности может усилить конкуренцию и инновации на одном из самых фундаментальных интернет-рынка: в цифровой рекламе».

Он отметил, что у потребителей должна быть возможность отказаться от онлайн-трекинга, а платформам-монополистам нужно запретить объединять данные по разным сервисам. При этом те приобретения, которые усиливают существующую монополию в области данных, должны блокироваться.

Напомним, что в последние годы анонимный поисковик DuckDuckGo активно растёт. В 2018 году он обработал более 9 млрд запросов, а в январе 2019-го — рекордные 1 млрд запросов.


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