Глава DuckDuckGo поддержал идею закона о конфиденциальности в США
В конце прошлой недели основатель и глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг (Gabriel Weinberg)
На слушании поднимались вопросы GDPR, CCPA (California Consumer Privacy Act) и потенциального закона о защите персональных данных в США.
В своём выступлении Вайнберг заявил, что «закон о конфиденциальности не является анти-рекламным», и привёл в качестве примера DuckDuckGo. Компания использует традиционный таргетинг, который не полагается на персональные данные, и не применяет ремаркетинг.
Благодаря контекстной рекламе DuckDuckGo получает прибыль с 2014 года, а в прошлом году компания заработала значительно больше $25 млн, что делает её субъектом CCPA.
По мнению Вайнберга, использование контекстной рекламы позволит компаниям оставаться прибыльными и даже увеличить доходы, но при этом избежать негативных последствий, связанных с поведенческой рекламой.
Помимо этого, Вайнберг считает, что защита конфиденциальности положительно влияет на бизнес: потребители отдают предпочтение тем брендам, к которым они испытывают уважение и доверие. Так, DuckDuckGo увеличил свою пользовательскую базу после того, как усилил защиту приватности.
Наконец, Вайнберг также заявил, что «хорошо продуманное законодательство в области конфиденциальности может усилить конкуренцию и инновации на одном из самых фундаментальных интернет-рынка: в цифровой рекламе».
Он отметил, что у потребителей должна быть возможность отказаться от онлайн-трекинга, а платформам-монополистам нужно запретить объединять данные по разным сервисам. При этом те приобретения, которые усиливают существующую монополию в области данных, должны блокироваться.
Напомним, что в последние годы анонимный поисковик DuckDuckGo активно растёт. В 2018 году он обработал более 9 млрд запросов, а в январе 2019-го — рекордные 1 млрд запросов.
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13.03.2019 14:27