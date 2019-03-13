14 SEO-прогнозов от Moz на 2019 год

Команда экспертов Moz поделилась своими прогнозами для SEO на 2019 год и далее. Итак, что же ждёт эту отрасль в ближайшем будущем? Рассмотрим в статье.

1. Основным драйвером развития поиска будут ответы

В 2018 году в поисковой выдаче Google значительно увеличилось число блоков с похожими запросами. Также появились новые типы блоков с ответами (featured snippets) – многоаспектные и двойные. Google хочет отвечать на вопросы, охватывая максимально широкий ряд устройств. И он будет поощрять те сайты, которые содержат краткие и хорошо структурированные ответы.

2. Возможности оптимизации для голосового поиска останутся ограниченными

В 2019 году оптимизация для голосового поиска будет по-прежнему сводиться к оптимизации для блоков с ответами.

3. Оптимизация сайта для мобильных станет базовым требованием

Если в 2019 году вы планируете окончательно разобраться с оптимизацией для мобильных устройств, то вы уже опоздали. Практически все функции Google разработаны с учётом концепции mobile-first, а mobile-first индекс в последние месяцы значительно расширился.

4. Дальнейшее расширение поисковых функций в органической выдаче

Google будет находить всё новые и новые способы для замещения органики теми решениями, которые позволяют удерживать пользователей на ресурсах компании. Сюда входят интерактивные функции SERP, которые медленно, но верно, заменят контент, предлагаемый многими сайтами, – так же, как это произошло по запросам, связанным с прогнозом погоды, авиабилетами и результатами спортивных матчей.

5. Видео будут доминировать в нише инструкций

Видеокарусели, готовые ответы с видео и поиск нужного фрагмента в ролике играют всё большую роль в пространстве How-to. В ближайшем будущем доминирующая позиция видео в этом сегменте продолжит расти.

6. Поисковая выдача станет более интерактивной

Мы видим зачатки интерактивной SERP на примере блоков с похожими запросами. В зависимости от того, какой запрос пользователь выбирает в этом блоке, Google генерирует 2 или 3 вопроса, которые непосредственно к нему относятся. Благодаря этой функциональности Google удаётся дольше удерживать пользователей в SERP и лучше понимать, что они ищут.

7. Локальное SEO: Google продолжит проникать в ваш бизнес

Google продолжит задавать всё более детальные вопросы о бизнесе, чтобы предоставить пользователям больше информации. Доступно ли заведение для людей с ограниченными возможностями? Какая в нём атмосфера? Насколько в помещении чисто? Какой тип освещения в нём используется и т.д. Получая точную и актуальную информацию о бизнесе (процент повторных покупателей через геолокацию, цены через историю транзакций), Google сможет меньше полагаться на сигналы сайта и предоставлять более точные результаты для пользователей.

8. Близость к пользователю будет оставаться главным фактором ранжирования в локальном поиске

Согласно недавнему исследованию Moz, Google фокусируется на близости компании к пользователю, зачастую отдавая предпочтение расстоянию перед качеством в локальной выдаче.

В 2019 году этот тренд продолжится. С одной стороны, гиперлокализованные результаты позволяют просмотреть разные варианты по заданному вопросу. С другой, за исключением срочных ситуаций, большинство людей предпочли бы увидеть наилучшие результаты, а не только самые близкие по территориальному признаку.

9. Google будет усиливать монетизацию в локальном поиске

В пространстве локального поиска и карт будет появляться всё больше платных функций, включая рекламу в Google Ads и потенциально новые модели лидогенерации. Это пространство также будет становиться всё более конкурентным.

10. Эксперименты с монетизацией голосового поиска

Google и Amazon разрабатывают устройства с поддержкой голосовых помощников, чтобы лучше монетизировать эту вертикаль поиска. Интересно посмотреть, как эти решения будут интегрироваться с медийной рекламой.

11. Маркетологи будут уделять больше внимания SERP

В ближайшем будущем маркетологи будут уделять больше внимания анализу SERP, а причиной этого будет стремление Google удержать пользователей в поисковой выдаче. Мы будем видеть всё больше новых вертикалей в поиске, таких как Google Jobs, Google Авиабилеты, Google Отели и Google Покупки. В SERP также появится больше блоков с ответами и похожими запросами. В результате маркетологов будет всё больше интересовать общая видимость их бренда в SERP, а не только ранжирование его сайта.

12. На смену отдельным запросам придёт оптимизация для тематических кластеров 

В 2019 году мы будем наблюдать снижение интереса к отдельным поисковым запросам для таргетинга, поскольку специалисты будут больше концентрироваться на кластерах запросов, организованных вокруг определённых тем.

Блоки с похожими запросами сделали очевидной важность работы с тематиками, а не отдельными запросами. На их примере Google отчётливо показывает, что он думает о хорошем пользовательском опыте. И с точки зрения поисковика, нужно предоставлять максимум информации по теме, а не по конкретному запросу.

В связи с этим SEO-специалисты начнут объединять свои запросы в тематические группы и измерять видимость и конкурентность по этим кластерам.

13. Растущая роль неструктурированных упоминаний

Упоминаемое выше исследование Moz также выявило корреляцию на уровне 75% между позициями в органическом поиске и блоке локальной выдачи. Неструктурированные упоминания со ссылкой (упоминание частичной или полной информации о бизнесе + ссылка на релевантный сайт) – это рабочий способ улучшить ранжирование в органическом поиске, которое лежит в основе формирования блоков локальной выдачи.

Эти упоминания также могут служить независимым от Google средством привлечения трафика и лидов. Всё, за что не нужно платить Google, становится всё более ценным. Структурированные упоминания в основных бизнес-каталогах останутся необходимостью, но местному бизнесу также нужно будет уделять внимание неструктурированным данным.

14. Отзывы останутся основным конкурентным преимуществом

Согласно Google, около трети локальных запросов совершаются с целью нахождения отзывов. Компании, которые приобретают и поддерживают хорошую репутацию в интернете, будут иметь критическое преимущество перед теми брендами, которые игнорируют фундаментальную роль отзывов в клиентском сервисе.

В статье приведены мнения научного сотрудника Moz Питера Мейерса (Dr. Pete), главы SEO-отдела Бритни Мюллер (Britney Muller), бывшего главы STAT Роба Бучи (Rob Bucci), старшего научного сотрудника по поиску Расса Джонса (Russ Jones) и специалиста по локальному SEO Мириам Эллис (Miriam Ellis).


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