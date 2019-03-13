РоSSийские и китайские хакеры атакуют базу данных избирателей в Индонезии, - Bloomberg
Организаторы предвыборной кампании одного из кандидатов заявили, что обнаружили в списках 17,5 млн подозрительных имен.
РоSSийские и китайские хакеры атакуют базу данных избирателей в Индонезии, чтобы сорвать предстоящие президентские и парламентские выборы.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Bloomberg.
Глава Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман объявил, что комиссия начала расследование. По его словам, атаки идут из РоSSии и Китая и включают в себя попытки "манипулирования или изменения" базы данных, а также внесение в нее фейковых избирателей.
"Мотивы хакеров пока не ясны: возможно, они намерены "расколоть Индонезию" или же помочь одному из кандидатов одержать победу на президентских выборах. Они пытаются взломать нашу систему не просто каждый день, а каждый час", - отметил глава ЦИКа.
В ближайшее время комиссия намерена проверить базу данных избирателей, чтобы установить, нет ли среди них поддельных имен. Организаторы предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты Прабово Субианто утверждают, что обнаружили в списках "17,5 млн подозрительных имен, а также большое число других нарушений".
РоSSия вмешательство в выборы в Индонезии отрицает.
Выборы президента в Индонезии - одном из крупнейших в мире государств с населением в 250 млн человек - состоятся 17 апреля. 57-летний Видодо добивается переизбрания на второй срок. Его основным соперником вновь выступает Субианто: на предыдущих выборах Видодо одержал победу с небольшим перевесом.
Напомним, в феврале в день выборов в Конгресс США Пентагон отключил роSSийскую "фабрику троллей" от интернета.
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13.03.2019 11:14