РоSSийские и китайские хакеры атакуют базу данных избирателей в Индонезии, - Bloomberg

Организаторы предвыборной кампании одного из кандидатов заявили, что обнаружили в списках 17,5 млн подозрительных имен.

РоSSийские и китайские хакеры атакуют базу данных избирателей в Индонезии, - Bloomberg
РоSSийские хакеры могли совершать атаки на базу данных избирателей в Индонезии
Фото: AndreyPopovDepositphotos

РоSSийские и китайские хакеры атакуют базу данных избирателей в Индонезии, чтобы сорвать предстоящие президентские и парламентские выборы.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Bloomberg.

Глава Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман объявил, что комиссия начала расследование. По его словам, атаки идут из РоSSии и Китая и включают в себя попытки "манипулирования или изменения" базы данных, а также внесение в нее фейковых избирателей.

"Мотивы хакеров пока не ясны: возможно, они намерены "расколоть Индонезию" или же помочь одному из кандидатов одержать победу на президентских выборах. Они пытаются взломать нашу систему не просто каждый день, а каждый час", - отметил глава ЦИКа.

В ближайшее время комиссия намерена проверить базу данных избирателей, чтобы установить, нет ли среди них поддельных имен. Организаторы предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты Прабово Субианто утверждают, что обнаружили в списках "17,5 млн подозрительных имен, а также большое число других нарушений".

РоSSия вмешательство в выборы в Индонезии отрицает.

Выборы президента в Индонезии - одном из крупнейших в мире государств с населением в 250 млн человек - состоятся 17 апреля. 57-летний Видодо добивается переизбрания на второй срок. Его основным соперником вновь выступает Субианто: на предыдущих выборах Видодо одержал победу с небольшим перевесом.

Напомним, в феврале в день выборов в Конгресс США Пентагон отключил роSSийскую "фабрику троллей" от интернета.


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