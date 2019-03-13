Google отметил 30-летие интернета тематическим дудлом

12 марта Всемирной паутине, изобретённой Тимом Бернерсом-Ли, исполнилось 30 лет. Google отметил эту дату тематическим дудлом.

Новый дудл оформлен в виде пикселизированного логотипа Google со старым компьютером в центре. Дудл анимированный и показывает, как при медленном интернет-соединении на экране загружается GIF-изображение земного шара:

Команда Google Webmasters также опубликовала сообщение на тему юбилея интернета в Twitter:

30 years ago today, @timberners_lee changed the way we access information and connect with other people! You want to know where it all started? Head over to @CERN and see it for yourself on the first page on the internet! #Web30 #ForTheWebhttps://t.co/ADtTGykjyD pic.twitter.com/aJogkQSl0U

Google Webmasters (@googlewmc) March 12, 2019

Другие крупные поисковики, такие как Яндекс, Bing и Baidu, никак не отметили эту дату на своих сайтах — ни специальными темами, ни логотипами.


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