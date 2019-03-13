Google отметил 30-летие интернета тематическим дудлом
12 марта Всемирной паутине, изобретённой Тимом Бернерсом-Ли, исполнилось 30 лет. Google отметил эту дату тематическим дудлом.
Новый дудл оформлен в виде пикселизированного логотипа Google со старым компьютером в центре. Дудл анимированный и показывает, как при медленном интернет-соединении на экране загружается GIF-изображение земного шара:
Команда Google Webmasters также опубликовала сообщение на тему юбилея интернета в Twitter:
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